Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
12:01 (мск), источник: ТАСС

Волонтеры проведут серию мероприятий, посвященных годовщине акции «Мы вместе»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Добровольцы, которые принимают участие в акции взаимопомощи «Мы вместе», намерены провести серию мероприятий, которые будут посвящены году с момента старта этой инициативы. Об этом сообщила пресс-служба организаторов акции.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 по 6 марта в период празднования годовщины всероссийской акции взаимопомощи “Мы вместе” по всей стране пройдут массовые акции и мероприятия. В очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России», — говорится в сообщении.

Оранжевая нить

В пресс-службе уточнили, что главным атрибутом серии мероприятий станет оранжевая нить. «Это символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье, который сможет найти каждый человек в стране и повязать на правое запястье или, например, прикрепить в форме сердечка на лацкан как знак акции “Мы вместе” и победы над пандемией», — отмечается в сообщении.

Читайте также
Путин обещал дальнейшую поддержку движению волонтеров

По данным организаторов, 1—6 марта в TikTok пройдет онлайн-челлендж «Оранжевая нить». С помощью коротких видеороликов волонтеры, члены региональных штабов «Мы вместе» и жители регионов передадут друг другу оранжевый клубок ниток, уточнили организаторы.

Как сообщили в пресс-службе, в эти дни россияне смогут принять участие во флешмобе «Цепь». В ходе мероприятия участники во всех регионах России выстроятся в цепочки и передадут друг другу клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка из рук в руки каждый должен будет произнести слово, которое у него ассоциируется с акцией «Мы вместе» и добровольчеством.

Акция «Спасибо»

Также волонтеры проведут акцию «Спасибо», в ходе которой россияне смогут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление ответственности и сохранение самоизоляции. Для этого необходимо записать видео со словами благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо.

6 марта волонтеры «Мы вместе» дадут старт акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню. Добровольцы предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха.

Также добровольцы подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям. «Сетевые магазины будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья», — отмечается в сообщении.

Концерт для жителей домов престарелых

По случаю празднования года с момента старта акции «Мы вместе» в интернете пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки-онлайн». Его зрителями станут жители 200 домов престарелых.

В Clubhouse создадут клуб «Мы вместе». Это предоставит участникам возможность присоединиться к комнате с живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийской и международных добровольческих организаций.

5−6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды «Мы вместе». Руководители региональных штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят постпандемийные инициативы, проекты участников акции и обменяются накопленным за это время опытом, сказали в пресс-службе.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8−800−200−34−11.

 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Американское издание Military Watch уже назвало облик "Варана" прорывным
В России изменилась процедура начисления детских пособий
В России выявили 11 571 случаев коронавируса за сутки
Экс-главу ПФР назначили старшим советником гендиректора РЖД
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
Пересохшие каналы в Венеции показали на фото
Суд арестовал самого богатого депутата России до 26 апреля
Названо необычное свойство шоколада для здоровья
Gnezdo.ru
СССР, о котором нам не рассказывали
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Секретный «Гонщик»: что известно о новом американском БПЛА Раскрыт дизайн и первые подробности
Авто
Kia подготовила спецсерию для четырех моделей Автомобили будут выпущены ограниченной партией
Кино
Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач Актер предложить цензурировать все, что показывают массовому зрителю
Новости партнеров
С 1 марта 2021 года: Мишустин озвучил решение по пенсиям
Путин заявил об окончании пребывания в должности президента
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Где на Руси жить хорошо? 879
Забавные картинки 506
Забавные картинки 499
С 23 февраля! Картинки. 456
Леди
Кети Топурия покрасовалась в роскошной шубе Певица продемонстрировала эффектный образ
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь