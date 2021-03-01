Волонтеры проведут серию мероприятий, посвященных годовщине акции «Мы вместе»

«С 1 по 6 марта в период празднования годовщины всероссийской акции взаимопомощи “Мы вместе” по всей стране пройдут массовые акции и мероприятия. В очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России», — говорится в сообщении.
Оранжевая нить
В пресс-службе уточнили, что главным атрибутом серии мероприятий станет оранжевая нить. «Это символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье, который сможет найти каждый человек в стране и повязать на правое запястье или, например, прикрепить в форме сердечка на лацкан как знак акции “Мы вместе” и победы над пандемией», — отмечается в сообщении.
По данным организаторов, 1—6 марта в TikTok пройдет онлайн-челлендж «Оранжевая нить». С помощью коротких видеороликов волонтеры, члены региональных штабов «Мы вместе» и жители регионов передадут друг другу оранжевый клубок ниток, уточнили организаторы.
Как сообщили в пресс-службе, в эти дни россияне смогут принять участие во флешмобе «Цепь». В ходе мероприятия участники во всех регионах России выстроятся в цепочки и передадут друг другу клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка из рук в руки каждый должен будет произнести слово, которое у него ассоциируется с акцией «Мы вместе» и добровольчеством.
Акция «Спасибо»
Также волонтеры проведут акцию «Спасибо», в ходе которой россияне смогут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление ответственности и сохранение самоизоляции. Для этого необходимо записать видео со словами благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо.
6 марта волонтеры «Мы вместе» дадут старт акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню. Добровольцы предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха.
Также добровольцы подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям. «Сетевые магазины будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья», — отмечается в сообщении.
Концерт для жителей домов престарелых
По случаю празднования года с момента старта акции «Мы вместе» в интернете пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки-онлайн». Его зрителями станут жители 200 домов престарелых.
В Clubhouse создадут клуб «Мы вместе». Это предоставит участникам возможность присоединиться к комнате с живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийской и международных добровольческих организаций.
5−6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды «Мы вместе». Руководители региональных штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят постпандемийные инициативы, проекты участников акции и обменяются накопленным за это время опытом, сказали в пресс-службе.
Акция «Мы вместе» началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8−800−200−34−11.