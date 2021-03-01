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01:22 (мск), источник: Газета.Ру

Композитора Лядову положили в реанимацию из-за коронавируса

Певица и композитор Людмила Лядова находится в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции, ее положили в реанимацию, сообщает РИАМО.

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Источник: РИА "Новости"

Сначала композитор лечилась дома, потом ей стало хуже и ее госпитализировали. Легкие Лядовой были поражены на 75%.

«Вчера Людмиле Алексеевне стало лучше, мы обрадовались. Но к вечеру все изменилось. Было принято решение перевести ее в реанимационное отделение. Мила находится не на аппаратах ИВЛ, к счастью, а на аппарате, который подает усиленный кислород», — сказал друг семьи Лядовой Виктор Дворовенко.

Близкие композитора находятся в замешательстве — она заболела, несмотря на все меры предосторожности. Слабость у артистки появилась недавно.

Поклонники певицы предположили, что ее могла заразить домработница, у которой недавно выявили Covid-19.

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