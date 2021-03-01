Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 мартаВсемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса и открытие Йеллоустонского национального парка
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
18Беспорядки в Испании
05:49 (мск), источник: m24.ru

В ВОЗ назвали число людей с антителами к коронавирусу

Пока результаты не позволяют говорить о достижении коллективного иммунитета.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что антитела к коронавирусу имеют менее 10 процентов населения мира.

В интервью, опубликованном в Twitter ВОЗ, она рассказала, что организация следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира.

Читайте также
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения США третьей вакцины

По словам Сваминатан, пока результаты не позволяют говорить о достижении коллективного иммунитета, который может быть достигнут только путем проведения вакцинации.

При этом она добавила, что в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, были заражены и имеют антитела около 50−60 процентов жителей.

Если жители этих территорий, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, то они могут заразиться, пояснила эксперт.

Свамината резюмировала, что поэтому ВОЗ акцентирует внимание на международном механизме доступа к вакцинам COVAX, чтобы «вакцины были у всех стран и прививки были сделаны как можно быстрее».

В COVAX участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.

Питер Бен Эмбарек, глава международной экспертной группы ВОЗ, которая изучала в Ухане происхождение коронавируса, ранее рассказал о 13 штаммах коронавируса в городе в 2019 году.

 Крупный пожар произошел на заводском складе в Одинцово
В ВОЗ назвали число людей с антителами к коронавирусу
Премьер Японии извинился за скандал вокруг сына
Суд арестовал самого богатого депутата России до 26 апреля
Подозреваемые в убийстве семьи из четырёх человек задержаны
На Украине увеличили пенсионные выплаты на 11%
Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по ценам на продукты
Экс-глава СБУ предупредил о возможности третьего Майдана
Gnezdo.ru
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Что отличает женщину, у которой давно нет мужчины
Простой способ самому открыть запертую машину
Когда брак уже не спасти: 3 явных признака
Новости партнеров
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича
Кургинян назвал хозяина и цель проекта COVID-19
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Синоптик о погоде в России: "Не нужно расслабляться!"
Авто
Необычные автомобили, на которых перевозят большие деньги Авто Mail.ru рассказывает, какими автомобилями пользуются службы инкассации по всему миру
Кино
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России По словам фигуристки, документальный проект расскажет о красоте и гостеприимстве нашей страны
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Gnezdo.ru
Инна Чурикова и Глеб Панфилов: как выглядит их сын
Причина ухода Пескова от жены вызвала удивление
Саша Бердников: многодетный отец с женой-цыганкой
Сын Кориковой вырос без папы: что стало сегодня
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь