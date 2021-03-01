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07:12 (мск), источник: ТАСС

Чедвик Боузман посмертно получил «Золотой глобус»

Актер получил премию в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль в картине «Ма Рейни: мать блюза».

Источник: Getty Images/AFP

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Американский актер Чедвик Боузман (1976−2020), сыгравший в картине «Ма Рейни: мать блюза» (Ma Rainey's Black Bottom, 2020), получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телеканал NBC.

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«Ма Рейни: мать блюза» рассказывает о поездке исполнительницы Ма Рейни в Чикаго (штат Иллинойс). Роль в этом фильме стала для Боузмана последней.

На звание лучшего актера в драматическом фильме претендовали также американский и британский исполнитель Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец» (The Father, 2020), британец Гари Олдман, сыгравший в биографической драме «Манк» (Mank, 2020). В число номинантов также входили француз Тахар Рахим, сыгравший в картине «Мавританец» (The Mauritanian, 2021), и британец Риз Ахмед исполнивший роль в фильме «Звук металла» (Sound of Metal, 2019).

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля «Беверли-Хилтон» в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.

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