11:57 (мск), источник: Московский комсомолец
Названо необычное свойство шоколада для здоровья
Шоколад способен оказывать полезное воздействие на
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Такой вывод сделали ученые из Медицинского колледжа Бейлор (США), которые опубликовали результаты своего исследования в European Journal of Preventive Cardiology.
Исследователи изучили дела 300 тысяч пациентов и выявили связь между употреблением шоколада и выявлением у них коронарных заболеваний.
Оказалось, что люди, которые едят шоколад хотя бы раз в неделю, страдают от ишемической болезни сердца на восемь процентов реже, нежели те, кто игнорирует эту сладость.
Ученые считают, что шоколад благотворно воздействует на организм за счет присутствия в нем стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Эти вещества укрепляют сердце и способствуют повышению уровня так называемого «хорошего» холестерина.
В то же время медики предупредили, что полезным может быть только умеренное употребление шоколада. Его переизбыток в рационе может обернуться развитием ожирения и сахарного диабета второго типа.