Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 мартаВсемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса и открытие Йеллоустонского национального парка
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
11:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Названо необычное свойство шоколада для здоровья

Шоколад способен оказывать полезное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека.

Источник: AlexanderStein/СС0

Такой вывод сделали ученые из Медицинского колледжа Бейлор (США), которые опубликовали результаты своего исследования в European Journal of Preventive Cardiology.

Новость
Ученые назвали «продукты-наркотики»

Исследователи изучили дела 300 тысяч пациентов и выявили связь между употреблением шоколада и выявлением у них коронарных заболеваний.

Оказалось, что люди, которые едят шоколад хотя бы раз в неделю, страдают от ишемической болезни сердца на восемь процентов реже, нежели те, кто игнорирует эту сладость.

Ученые считают, что шоколад благотворно воздействует на организм за счет присутствия в нем стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Эти вещества укрепляют сердце и способствуют повышению уровня так называемого «хорошего» холестерина.

В то же время медики предупредили, что полезным может быть только умеренное употребление шоколада. Его переизбыток в рационе может обернуться развитием ожирения и сахарного диабета второго типа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Началась мощнейшая за последние полгода магнитная буря
Ученые заметили побочное влияние вакцин от коронавируса на другие заболе...
В России изменилась процедура начисления детских пособий
В России выявили 11 571 случаев коронавируса за сутки
Экс-главу ПФР назначили старшим советником гендиректора РЖД
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
Пересохшие каналы в Венеции показали на фото
Суд арестовал самого богатого депутата России до 26 апреля
Новости партнеров
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича
«Пусть заткнутся»: Тарасова вступилась за Туктамышеву
Кургинян назвал хозяина и цель проекта COVID-19
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Kia подготовила спецсерию для четырех моделей Автомобили будут выпущены ограниченной партией
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Популярные темы на «Детях»
Где на Руси жить хорошо? 879
Забавные картинки 506
Забавные картинки 499
С 23 февраля! Картинки. 456
Леди
Кети Топурия покрасовалась в роскошной шубе Певица продемонстрировала эффектный образ
Новости партнеров
С 1 марта 2021 года: Мишустин озвучил решение по пенсиям
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь