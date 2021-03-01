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13:27 (мск), источник: RTVi

В США объявили лауреатов «Золотого глобуса» 2021

В США стали известны лауреаты ежегодной премии «Золотой глобус» за заслуги в кинематографе и телевидении. Об этом 1 марта сообщает CNBC.

Источник: AFP 2020

Церемония прошла в 78-й раз. Впервые она состоялась в 1944 году.

Главными победителями «Золотого глобуса» на этот раз стали кинокартины «Земля кочевников» и «Борат — 2». «Земля кочевников» — лучший фильм-драма, «Борат — 2» — лучший фильм-комедия или мюзикл, уточняет CNBC.

Среди кинорежиссеров лауреатом премии стала Хлоя Чжао («Земля кочевников»). Она стала второй женщиной, которая получила награду за лучшую режиссуру с 1984 года, когда Барбара Стрейзанд получила ее впервые за фильм «Йентл».

Лучшей анимационной картиной признана «Душа», а лучшим фильмом на иностранном языке — «Минари».

«Корона» и «Шиттс-Крик» стали лауреатами в номинациях лучший телевизионный сериал (драма) и лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл).

Премию присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. «Золотой глобус» в кинематографе считается второй премией по значимости после «Оскар».

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