13:27 (мск), источник: RTVi
В США объявили лауреатов «Золотого глобуса» 2021
В США стали известны лауреаты ежегодной премии «Золотой глобус» за заслуги в кинематографе и телевидении. Об этом 1 марта сообщает CNBC.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Церемония прошла в 78-й раз. Впервые она состоялась в 1944 году.
Главными победителями «Золотого глобуса» на этот раз стали кинокартины «Земля кочевников» и «Борат — 2». «Земля кочевников» — лучший
Среди кинорежиссеров лауреатом премии стала Хлоя Чжао («Земля кочевников»). Она стала второй женщиной, которая получила награду за лучшую режиссуру с 1984 года, когда Барбара Стрейзанд получила ее впервые за фильм «Йентл».
«Корона» и «Шиттс-Крик» стали лауреатами в номинациях лучший телевизионный сериал (драма) и лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл).
Премию присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. «Золотой глобус» в кинематографе считается второй премией по значимости после «Оскар».