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10:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Экс-участница группы «Little Big» найдена мертвой

Бывшая участница группы «Little Big» Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что последние полгода из-за серьезных проблем со здоровьем девушка была прикована к постели. Артистка жаловалась на боли в спине и почти не вставала. С делами по дому ей помогали волонтеры. Один из них и обнаружил 39-летнюю Кастельянос умершей.

Экс-участница Little Big также вела мероприятия, снималась в кино, играла в театрах, у нее был свой тату-салон. Своим примером девушка помогала похожим на нее побороть комплексы. Кастельянос прославилась после выхода клипа на песню Everyday I’m drinking. Несмотря на растущую популярность, которую коллектив завоевал в России и в Европе, артистка покинула группу в 2016 году. Причиной ее ухода называли негативное отношение родителей в детском саду, где она работала воспитательницей.

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