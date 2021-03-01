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15:13 (мск), источник: ТАСС

Путин: российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские вакцины от коронавируса эффективно борются с его новыми штаммами, что доказано проведенными испытаниями, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», — сказал глава государства в понедельник на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

«Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — подчеркнул Путин.

Как отметила Скворцова, за время пандемии ФМБА выявило 3,5 тыс. мутаций коронавируса у россиян. «Все они фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространенность которых превышает 5% в нашей популяции», — сказала она.

Глава ФМБА пояснила, в частности, что четыре из этих мутаций находятся в S-белке, но ни одной из них нет в рецепторном домене. Это говорит о том, что рецепторный домен в популяции не изменен, и все российские вакцины от коронавируса эффективны. «И есть три мутации в глубинном белке N, нуклеокапсидном, но это совершенно другая история», — заключила она.

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