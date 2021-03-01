15:00 (мск), источник: BBC News Русская служба
Народный холодильник: как в США борются с голодом
В США в 2020 году более 50 миллионов человек страдали от голода. Для сравнения, годом ранее число голодающих было 35 миллионов человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Администрация Байдена предпринимает шаги по преодолению продовольственного кризиса, но эти меры потребуют времени.
Между тем, соседи взяли инициативу в свои руки и восполнили этот пробел, придумав новые способы накормить нуждающихся.
Видео Зои Томас