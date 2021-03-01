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15:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Народный холодильник: как в США борются с голодом

В США в 2020 году более 50 миллионов человек страдали от голода. Для сравнения, годом ранее число голодающих было 35 миллионов человек.

Администрация Байдена предпринимает шаги по преодолению продовольственного кризиса, но эти меры потребуют времени.

Между тем, соседи взяли инициативу в свои руки и восполнили этот пробел, придумав новые способы накормить нуждающихся.

Видео Зои Томас

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