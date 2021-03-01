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14:47 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: кошки не понимают, когда к хозяину кто-то плохо относится

Кошка согласна взять угощение у человека, отказавшего хозяину в помощи, установили японские ученые. Дело, однако, не в кошачьем эгоизме и равнодушии к хозяину — кошки просто не понимают тонкостей взаимодействия между людьми.

Источник: AP 2020

Кошки не против получить лакомство из рук человека, отказавшего в помощи хозяину, выяснили специалисты Университета Киото. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Animal Behaviour and Cognition.

Считается, что собаки — более преданные и любящие животные, а кошки — равнодушные и отстраненные.

Исследования последних лет частично опровергают это, показывая, что кошки способны формировать эмоциональные связи с хозяевами, скучают по ним, реагируют на голос хозяина более чутко, чем на чужой, ищут у хозяев поддержки, когда им страшно.

Кроме того, у кошек достаточно высокие познавательные способности, которые позволяют им различать человеческие эмоции и следовать командам.

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Однако новая работа показывает, что кошку не интересует, как к хозяину относятся окружающие — по крайней мере, в том случае, если они предлагают ей угощение.

Ученые адаптировали для кошек исследование, ранее проведенное на собаках. В ходе эксперимента кошка наблюдала за тем, как ее хозяин пытается открыть коробку, чтобы что-то из нее достать. Рядом находилось два человека, к одному из которых хозяин в какой-то момент обращался за помощью. В части случаев человек соглашался, в части — отказывался. Второй же просто сидел, ничего не делая. Затем оба незнакомца предлагали кошке угощение. Всего в исследовании участвовали 36 домашних кошек и их владельцев, эксперимент для каждой кошки повторялся четыре раза.

Собаки в таких экспериментах запоминают, кто помог хозяину, и берут у него лакомство более охотно. У того же, кто отказывался, собаки предпочитали ничего не брать.

Кошкам же оказалось все равно. Они с одинаковой частотой брали угощение и у помощников, и у отказавшихся, и у тех, кто ничего не делал.

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«Мы не нашли никаких доказательств того, что кошки оценивают людей по взаимодействию с другими людьми: они не избегали того, кто отказывался помогать, и не предпочитали помощника, несмотря на известную чувствительность кошек к поведенческим сигналам человека», — пишут авторы работы.

Вряд ли это показывает, что кошки эгоистичны и им наплевать, как окружающие обращаются с их хозяевами, отмечают исследователи. Не стоит переносить на кошек человеческие черты — у животных свои особенности мышления.

Скорее всего, кошки просто не понимали социальных взаимодействий между людьми и не чувствовали разницы в поведении незнакомцев. Хотя кошки способны распознавать некоторые сигналы, исходящие от людей, и следовать определенным указаниям, человеческие эмоции и особенности взаимоотношений для них куда менее понятны, чем для собак.

Кошек, по сравнению с собаками, одомашнили совсем недавно, поясняют ученые, и у них не было столько времени, чтобы постичь тонкости человеческого общения. Кроме того, собаки — стайные животные, кошки же — одиночки. Одомашнивание, очевидно, усилило социальные навыки собак, но мало помогло кошкам, которые были не слишком социальны с самого начала.

«В связи со слабым влиянием селекционного разведения при одомашнивании, кошки должны демонстрировать меньшую способность к сторонней социальной оценке, чем собаки», — пишут авторы работы.

Поэтому не стоит считать, что кошкам все равно, когда с их хозяевами плохо обращаются — по всей видимости, они просто этого не понимают.

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Ранее британские ученые нашли способ «поговорить» с кошкой — оказалось, для этого подходит медленное моргание.

Кошки часто прикрывают глаза и лежат так, медленно моргая. Это немного похоже на то, как люди прищуривают глаза, улыбаясь. Такое выражение морды говорит, что кошка расслаблена и довольна, так что его можно считать своеобразной кошачьей улыбкой.

Владельцы кошек часто пытаются копировать это выражение, общаясь с кошками. Исследователи решили проверить, как на это реагируют сами животные.

Оказалось, кошки отвечают хозяевам тем же и «улыбаются» чаще, когда те с ними взаимодействуют.

Сложно сказать, почему кошки «общаются» с людьми через медленное моргание.

Это можно интерпретировать как демонстрацию добрых намерений — известно, что кошки воспринимают непрерывный взгляд как угрожающий.

Также возможно, что это поведение развилось у кошек потому, что люди на него положительно реагируют. С домашними животными не все можно установить наверняка, отмечают исследователи.

Алла Салькова

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