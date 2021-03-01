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14:58 (мск), источник: РБК

Ученые заявили о сниженной эффективности вакцины Pfizer при ожирении

Итальянские ученые проанализировали данные людей, которым ввели обе дозы вакцины Pfizer. У большинства исследованных сформировались антитела, но у пациентов с лишним весом иммунный ответ оказался слабее.

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Источник: Reuters

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, может быть менее эффективной для людей, страдающих ожирением. К такому выводу пришла группа итальянских ученых, препринт исследования которых публикован на портале medrxiv.org.

Ученые проанализировали данные 248 медработников (158 женщин и 90 мужчин), которые получили обе дозы препарата BNT162b2. После второй инъекции у 99,5% испытуемых образовались антитела.

У людей без избыточного веса иммунный ответ оказался сильнее.

«Поскольку ожирение является основным фактором риска заболеваемости и смертности для пациентов с COVID-19, необходимо обязательно спланировать эффективную программу вакцинации в этой подгруппе», — цитирует The Guardian одного из авторов работы Альдо Венути (она еще не прошла рецензирование).

По словам Венути, данные могут иметь важное значение для разработки стратегий вакцинации, особенно людей с ожирением. Ученый подчеркнул, что необходимо продолжить исследования.

О том, что ожирение может снизить эффективность вакцинации, еще в августе сообщили ученые из Северной Каролины. Они также пришли к выводу, что люди с индексом массы тела более 30 (индекс человека с нормальным телосложением не должен превышать 25, с 25 до 30 — избыточный вес, выше — ожирение. — РБК) подвержены большему риску заражения COVID-19. Исследование показало, что избыточный вес на 48% увеличивает риск умереть от заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2. На повышенную вероятность летального исхода при ожирении также указывали в российском Минздраве.

Как писала The Guaridan, по состоянию на август 2020-го одни из самых высоких показателей ожирения в мире были зафиксированы в США и Великобритании: с этой проблемой столкнулись более 40% американцев и более 27% британцев среди взрослого населения.

В ноябре разработчики вакцины от Pfizer/BioNTech сообщили, что в ходе финальной стадии испытаний она показала эффективность до 95%. По данным Pfizer, препарат продемонстрировал высокую эффективность во всех группах независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые. Для людей старше 65 лет эффективность вакцины составила 94%.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наталия Анисимова

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