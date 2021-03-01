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16:06 (мск), источник: Известия

В ВОЗ дали совет отказывающимся прививаться от COVID-19 россиянам

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих. Соответствующее заявление она сделала в понедельник, 1 марта, в ходе круглого стола «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?».

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Источник: Reuters

«Я бы им сказала сидеть дома и никуда не выходить… Заболевание — новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: одно — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям. Так что я ничего не могу порекомендовать», — заявила она.

Эксперт подчеркнула, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен, например оспа или корь.
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Ранее в ходе мероприятия директор Института биомедицинских исследований и терапии, академик РАН Александр Караулов заявил, что усилению врожденного иммунитета способствует спорт, а также нормализация образа жизни и психоэмоционального статуса.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60−70% населения.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в стране выздоровели 3 823 074 человека, скончались 86 455 пациентов.

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