В ВОЗ дали совет отказывающимся прививаться от COVID-19 россиянам

«Я бы им сказала сидеть дома и никуда не выходить… Заболевание — новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: одно — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям. Так что я ничего не могу порекомендовать», — заявила она.
Эксперт подчеркнула, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен, например оспа или корь.
Ранее в ходе мероприятия директор Института биомедицинских исследований и терапии, академик РАН Александр Караулов заявил, что усилению врожденного иммунитета способствует спорт, а также нормализация образа жизни и психоэмоционального статуса.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60−70% населения.
Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в стране выздоровели 3 823 074 человека, скончались 86 455 пациентов.