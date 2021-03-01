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15:25 (мск), источник: РБК

Финляндия ввела чрезвычайное положение из-за роста заболевших COVID-19

Правительство Финляндии ввело чрезвычайное положение из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщил Reuters. Введение чрезвычайного положение позволит властям ввести ряд мер, в том числе временно закрыть рестораны и школы и ограничить передвижение между регионами.

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Источник: AP 2020

«Правительство считает необходимым, чтобы у всех нас было меньше контактов. Теперь у каждого есть возможность повлиять на то, как сложатся весна и лето», — сказала премьер-министр Финляндии Сана Марин.

За последние две недели в нескольких регионах страны наблюдается быстрый рост числа заразившихся коронавирусом. Вспышки COVID-19 были зарегистрированы на горнолыжных курортах в Лапландии, а также среди рабочих на верфях и строительных площадках, отметил Reuters.

С начала пандемии в Финляндии выявили 58 тыс. заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли в стране 742 заразившихся.

С 1 марта власти Финляндии ужесточили ограничения, введенные в связи с коронавирусом. В регионах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией закрылись общественные сауны и бассейны, спортзалы и фитнес-клубы, сообщил портал Yle. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение, для детей старше 12 лет отменили все внешкольные занятия.

Для въезжающих в страну ввели обязательное тестирование на коронавирус, которое ранее было добровольным. По информации портала, власти также готовятся ввести в стране трехнедельный локдаун — с 8 по 28 марта.

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