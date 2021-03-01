16:19 (мск), источник: РБК
Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19
Мир может не вернуться к «нормальному состоянию» раньше 2022 года, заявил в эфире телеканала CNN основатель и
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Серьезная проблема в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии во всем мире», — заявил бизнесмен.
По его словам, США вернутся к «почти нормальному состоянию» уже к осени, поскольку к этому времени там вновь заработают практически все школы, а также восстановится определенная посещаемость ресторанов и спортивных мероприятий.
Для решения этой проблемы нужно выпускать бóльшие объемы вакцин от коронавируса, развернув дополнительное производство за рубежом, в том числе на заводах в Индии, считает бизнесмен. По его словам, такие компании, как AstraZeneca, NovaVax и Johnson & Johnson, уже работают над подобными проектами.
В январе предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.
«Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и, если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.