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16:19 (мск), источник: РБК

Гейтс оценил сроки окончания пандемии COVID-19

Мир может не вернуться к «нормальному состоянию» раньше 2022 года, заявил в эфире телеканала CNN основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах, как Индия.

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Источник: AP 2020

«Серьезная проблема в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии во всем мире», — заявил бизнесмен.

По его словам, США вернутся к «почти нормальному состоянию» уже к осени, поскольку к этому времени там вновь заработают практически все школы, а также восстановится определенная посещаемость ресторанов и спортивных мероприятий.

Однако остановить в стране распространение коронавируса не удастся до тех пор, пока «мы не поможем всему миру», отметил Гейтс, напомнив о риске повторного заражения COVID-19. Пока, по его словам, вакцины от коронавируса идут «в богатые страны».
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Для решения этой проблемы нужно выпускать бóльшие объемы вакцин от коронавируса, развернув дополнительное производство за рубежом, в том числе на заводах в Индии, считает бизнесмен. По его словам, такие компании, как AstraZeneca, NovaVax и Johnson & Johnson, уже работают над подобными проектами.

В январе предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.

«Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и, если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

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