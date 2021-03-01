Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 мартаВсемирный день гражданской обороны, публикация книги предсказаний Нострадамуса и открытие Йеллоустонского национального парка
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
18Беспорядки в Испании
17:23 (мск), источник: Известия

Трещину в модуле МКС заклеят смолой из североафриканской хвои

Экипаж Международной космической станции (МКС) для заклейки трещин в российском модуле «Звезда» будет использовать клей, сделанный из смолы североафриканских деревьев. Об этом стало известно 1 марта из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

Источник: NASA

Для того чтобы заделать трещины, космонавт Сергей Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, металлические накладки и изоленту. В работу будут задействованы дрель и шлифовальная шкурка.

Клей изготовят на основе смолы сандарака, которая добывается в Африке из хвойных деревьев.

25 февраля стало известно, что экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле «Звезда», откуда, вероятно, происходит утечка воздуха.

Читайте также
Ученые заявили о невозможности починить корпус МКС

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты нашли еще в октябре 2020 года. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. 24 февраля 2021 года экипаж отремонтировал район второй возможной трещины.

20 января стало известно о восстановлении работы российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ».

Проблемы с ней начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. В начале декабря система вновь вышла из строя. Сообщалось, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и совпало по времени с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». «Электрон» включить не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Добавили стоимость: бизнес запросил у властей новые меры поддержки
Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка
Николя Саркози признан виновным в коррупции
В ВОЗ дали совет отказывающимся прививаться россиянам
Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии
Самолет совершил вынужденную посадку из-за агрессивного кота
Над Британией зафиксировали падение метеорита (видео)
Туристы сняли, как буйволица спасла детеныша от леопарда и льва
Gnezdo.ru
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Что отличает женщину, у которой давно нет мужчины
Когда брак уже не спасти: 3 явных признака
Авто
Как выглядит самый быстрый съедобный автомобиль Автомобиль-торт получился на 91% съедобным
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Дети
Что пили дети в СССР: 10 напитков Попробуем оживить в памяти вкус и запах «тех самых» напитков
Леди
Кети Топурия покрасовалась в роскошной шубе Певица продемонстрировала эффектный образ
Новости партнеров
Лекарства в село. Принят закон "Единой России" о передвижных аптеках
По инициативе "Единой России" в отдаленных селах появятся мобильные аптеки
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
"Единая Россия" готова бороться с монополизацией на аптечном рынке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь