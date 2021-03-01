19:03 (мск), источник: Forbes
20 богатейших self-made женщин России. Рейтинг Forbes Woman
Forbes Woman впервые в России посчитал состояние женщин, которые заработали свои активы самостоятельно, а не получили по наследству или в результате развода.
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1. Татьяна Бакальчук
Возраст: 45 лет
Образование: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт
Семейное положение: замужем, четверо детей
Основатель и собственник крупнейшего онлайн-ритейлера в России Wildberries. Татьяна Бакальчук создавала бизнес вместе с мужем Владиславом Бакальчуком, но с момента регистрации компании владела 100% ООО «Вайлдберриз». В конце 2019 года ее доля в компании снизилась до 99%, а супруг получил 1%. Оборот Wildberries в 2020 году вырос почти в два раза (на 96%) до 437,2 млрд рублей. За год пользователи онлайн-площадки сделали 323,8 млн заказов и купили более 575 млн товаров. В декабре 2020 года Wildberries запустила продажи в Израиле — теперь компания работает в 9 странах (России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Польше, Словакии и Израиле). Благодаря выходу на новые рынки компания за январь — октябрь прошлого года увеличила экспортный оборот на 89% до 17,1 млрд рублей. В топ экспортных товаров вошли медицинские маски, пастила без сахара, арахисовая паста, подгузники, футболки и книга «История России для детей».
2. Ольга Белявцева
Возраст: 51 год
Образование: Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова
Семейное положение: замужем, трое детей
Ольга Белявцева сначала работала упаковщицей, а затем экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков «Лебедянский». В итоге она стала акционером компании, которую в 2008 году корпорация PepsiСo выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд. После сделки у Белявцевой осталась доля в компании «Прогресс», выпускающей детское питание под брендом «ФрутоНяня». Другие инвестиции Ольги Белявцевой — хозяйство «Агроном-сад» (производство яблок на площади более 2000 гектар) и производитель полимерной продукции «Бипласт» (колпачки и крышки для тары).
3. Татьяна Кузнецова
Возраст: 60 лет
Образование: Дальневосточный государственный университет
Семейное положение: н. д.
Выпускница Дальневосточного государственного университета в 1993 году стала заместителем генерального директора «Пурнефтегазгеологии» по юридическим вопросам. После вхождения предприятия в состав холдинга «Новафининвест» (будущий «Новатэк») Татьяна Кузнецова возглавила юридический департамент холдинга. С 2007 года она — бессменный член правления «Новатэка». В 2005 году газовая компания провела IPO и раскрыла доли топ-менеджмента — Кузнецовой опосредованно принадлежало 2,75% акций «Новатэка». Татьяна Кузнецова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
4. Наталия Опалева
Возраст: 51 год
Образование: Московский государственный университет
Семейное положение: замужем, двое детей
Специалист по ценным бумагам Наталия Опалева в 1996 году пришла на работу в «Ланта-банк», который проводил операции с золотодобывающей отраслью. Через год совладелец банка Сергей Докучаев решил создать собственную золотодобывающую компанию, в которой Опалева получила небольшую долю. Доля в бизнесе постепенно выросла, как и сам бизнес. Из-за роста цен на золото выручка GV Gold в первом полугодии 2020 года выросла на 92% до 16,4 млрд рублей, а чистая прибыль до 3,5 млрд рублей. В 2020 году компания объявила дивиденды в 6 млрд рублей.
5. Гузелия Сафина
Возраст: 65 лет
Образование: Казанский финансово-экономический институт
Семейное положение: н. д.
Гузелия Сафина работала бухгалтером, экономистом и главным бухгалтером на ряде предприятий Татарстана. С 1995 года заместитель генерального директора группы ТАИФ по экономике и финансам. В группу ТАИФ входят нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК», химические предприятия «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», генерирующая компания ТГК-16 и другие компании. В числе основных акционеров группы ТАИФ — сыновья первого президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева — Айрат и Радик.
6. Марина Седых
Возраст: 60 лет
Образование: Иркутский государственный университет
Семейное положение: замужем, дочь
Марина Седых работала юристом в ряде предприятий, в том числе главным специалистом по правовым вопросам в «Востсибнефтегазгеологии». С самого начала работы «Иркутской нефтяной компании» в 2000 году Седых является ее бессменным генеральным директором. В 2019 году компания добыла более 9 млн тонн нефти. Также «Иркутская нефтяная компания» развивает проект по добыче и переработке природного и попутного газа. Инвестиции в газовый проект оцениваются в 450 млрд рублей, компания строит завод по производству полиэтилена низкой и высокой плотности в Иркутской области.
7. Любовь Хоба
Возраст: 64 года
Образование: Свердловский институт народного хозяйства
Семейное положение: замужем, сын
Любовь Хоба стала соратницей президента «Лукойла» Вагита Алекперова еще в конце 1980-х, когда работала под его началом в Когалыме. С 1993 по 2018 год Хоба бессменно была главным бухгалтером «Лукойла». Ей присвоены звания «Заслуженный экономист России» и «Почетный нефтяник», она также награждена орденом Почета за «большой вклад в развитие нефтегазового комплекса» и орденом Дружбы за «достигнутые трудовые успехи». Муж — Александр Матыцын, первый вице-президент «Лукойла», отвечает за экономику и финансы.
8. Наталья Касперская
Возраст: 55 лет
Образование: Московский институт электронного машиностроения
Семейное положение: замужем, два сына и три дочери
До 2007 года Наталья Касперская была генеральным директором «Лаборатории Касперского», а из числа совладельцев вышла в 2011 году. Сейчас Касперская управляет группой компаний InfoWatch, разработчиком комплексных решений для информационной безопасности организаций. В июне 2020 года Касперская как председатель ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина предупредила о риске эмиграции 10-15 тысяч IT-специалистов из-за спада в экономике, связанного с пандемией коронавируса
9. Любовь Герасимова
Возраст: 63 года
Образование: н. д.
Семейное положение: вдова
Бывший юрисконсульт и начальник юридического отдела золотодобывающей компании «Сусуманзолото», сейчас — заместитель генерального директора по организационно-правовой работе и член совета директоров. Герасимова устроилась на предприятие в 1993 году, когда «Сусуманзолото» переживал не лучшие времена, но гендиректор Владимир Христов сохранил бизнес. А затем Христов и Герасимова, ставшая его женой, собрали около 95% акций компании. В конце декабря 2020 года Владимир Христов умер в инфекционной больнице в Коммунарке.
10. Мария Шарапова
Возраст: 33 года
Образование: Harvard Business School
Семейное положение: помолвлена
В феврале 2020 года объявила о завершении спортивной карьеры. За девять лет в туре WTA Мария Шарапова выиграла 5 турниров «Большого шлема» и стала одной из десяти теннисисток, которые выигрывали «карьерный Большой шлем», то есть побеждали на всех турнирах — «Уимблдон», «Ролан Гаррос», открытые чемпионаты Австралии и США по теннису. По данным американского Forbes, Шарапова за спортивную карьеру заработала $325 млн. Также она владеет брендом Sugarpova, под которым продаются жевательные конфеты и шоколад.
11. Лариса Прокопьева
Возраст: 70 лет
Образование: Алтайский политехнический институт
Семейное положение: двое детей
В 1991 году сотрудница научно-производственного объединения «Алтай» Лариса Прокопьева и польская бизнесвумен Эва Домбровска решили создать собственное предприятие по выпуску косметики. Название компания получила от имен двух основательниц. Бизнес не заладился: Домбровска продала свою долю Прокопьевой, которая после первой неудачи решила сделать ставку на производство пищевых биодобавок, лекарственных трав и оздоровительных товаров. По оценке DSM Group, «Эвалар» в 2019 году занял 17% российского рынка биологических активных добавок, выручка головной компании группы составляет около 9 млрд рублей.
12. Елена Демина
Возраст: н. д.
Образование: н. д.
Семейное положение: замужем, двое детей
Супруги Евгений и Елена Демины открыли свой бизнес в 2000 году. Сначала компания занималась дистрибуцией товаров других производителей, но затем начала производство собственной зубной пасты SPLAT. Сейчас кроме зубной пасты под брендом SPLAT продаются зубные щетки, ополаскиватели для рта, зубные нити. Кроме того, «Сплат Глобал» выпускает товары для стирки и уборки дома под торговой маркой BioMio. По данным компании, ее продукция экспортируется в 60 стран мира. Параллельно с основным бизнесом Елена Демина развивает бутик и ателье модной одежды Edem Couture.
13. Ирина Панченко
Возраст: 52 года
Образование: Московский институт народного хозяйства имени Плеханова
Семейное положение: замужем, четверо детей
Входит в число ближайших сотрудников миллиардера Романа Абрамовича. Команда Абрамовича сформировалась в конце 1990-х, когда бизнесмен стал владельцем «Сибнефти». Ирина Панченко была главным бухгалтером, а затем вице-президентом по финансам нефтяной компании. Вслед за Абрамовичем Панченко «переехала» на Чукотку, став заместителем губернатора автономного округа. С 2003 по 2007 год была депутатом Государственной думы, членом фракции «Единая Россия». Вместе с другими членами команды Абрамовича Ирина Панченко инвестирует в продовольственные компании. Ей, например, принадлежит доля в мясном холдинге «Продо» (бренды «Клинский», «Троекурово» и другие).
14. Татьяна Франус
Возраст: 63 года
Образование: Ленинградский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Семейное положение: н. д.
Бывший директор по финансам Объединенной продуктовой компании (дистрибуция продуктов питания) в торговой сети «Пятерочка» также отвечала за финансы. Татьяна Франус стала миноритарным акционером сети «Пятерочка», а затем «Карусели» и объединенной компании X5 Retail Group. В 2008 году Франус вышла из наблюдательного совета X5 Retail Group, чтобы заняться собственными бизнес-проектами. Сейчас она контролирует инвестиционно-строительную группу «Мавис» (строительство жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) и сеть магазинов для детей «ВотОнЯ».
15. Раиса Демина
Возраст: н. д.
Образование: Московский институт мясной и молочной промышленности
Семейное положение: вдова, сын
В детстве Раиса Демина мечтал стать врачом, но в итоге поступила в Московский технологический институт мясной и молочной промышленности. После института она прошла карьерный путь от мастера до главного технолога Микояновского мясокомбината. В 1992 году Демина вместе с мужем открыла собственный мясоперерабатывающий цех в Москве, тогда же компания зарегистрировала торговую марку «Велком». Спустя несколько лет супруги Демины начали строительство мясокомбината в Павловской Слободе Московской области. По итогам 2019 года мясокомбинат получил выручку в 7,3 млрд рублей и чистую прибыль почти в 600 млн рублей.
16. Лариса Каланда
Возраст: 56 лет
Образование: Свердловский юридический институт
Семейное положение: н. д.
Бывший руководитель юридической службы ТНК и ТНК-BP, с 2006 по 2016 год работала вице-президентом нефтяной компании «Роснефть». Ларису Каланду называли одним из ключевых сотрудников в команде Игоря Сечина: она была врио гендиректора холдинга «Роснефтегаз». В мае 2016 года Каланда ушла из «Роснефти»: одни источники деловых СМИ связывали ее отставку с решением Сечина, другие — с желанием самой Каланды отдохнуть от интенсивной работы. В конце 2016 года ее назначили вице-президентом другой государственной компании — «Транснефти».
17. Лариса Карабань
Возраст: 57 лет
Образование: н. д.
Семейное положение: разведена, двое детей
В 1990-х Лариса Карабань вместе с мужем занялись оптовыми поставками финской косметики в петербургские магазины, а затем выкупили некоторые магазины, создав собственную парфюмерно-косметическую сеть «Рив Гош». В 2007 году партнером супругов стал миллиардер Олег Бойко, купивший 75% компании. Получив новые инвестиции, «Рив Гош» стала крупной федеральной сетью — сейчас у компании около 200 магазинов от Калининграда до Петропавловск-Камчатского. После развода с мужем Лариса Карабань инвестировала в новый бизнес — бутик и интернет-магазин Piemaggio Wine and Cosmetics.
18. Ольга Полторацкая
Возраст: н. д.
Образование: н. д.
Семейное положение: замужем, двое детей
В 1994 году супруги Николай и Ольга Полторацкие решили открыть свой небольшой бизнес. Сначала они занимались дистрибуцией товаров, а в 1997 году на месте магазина «Культтовары» открыли первый продовольственный магазин «Европа». Сейчас у компании более 50 супермаркетов и гипермаркетов в Центральной России (Курск, Белгород, Орел, Липецк, Воронеж, Брянск, Рязань и другие города). Также группа «Промресурс» управляет несколькими торговыми центрами и запустила онлайн-гипермаркет «Тут просто».
19. Лариса Черепанова
Возраст: 61 год
Образование: Ленинградский политехнический институт
Семейное положение: замужем
В 1990-е бывшие сотрудники петербургского ВНИИ гидротехники имени Веденеева Александр Евневич, Александр Кац и Лариса Черепанова открыли свой первый магазин товаров для дома, строительства и ремонта «Максидом». Затем Кац покинул компанию, и основных партнеров осталось двое. Сейчас Александру Евневичу и членам его семьи принадлежат 76,5% торговой сети «Максидом», а Ларисе Черепановой — 17%. В 2019 выручка «Максидома» превысила 23 млрд рублей, а в октябре 2020 года компания купила российские магазины сети Castorama. Лариса Черепанова, отошедшая от дел в компании, была избрана депутатом и главой Юкковского сельского поселения Ленинградской области, но в конце 2020 года суд лишил ее полномочий.
20. Людмила Щербакова
Возраст: н. д.
Образование: н. д.
Семейное положение: н. д.
«О себе буквально два слова. Я Щербакова Людмила Ивановна, создала группу компаний и руковожу ею», — так президент фармацевтического холдинга Bright Way Людмила Щербакова начала свое обращение к президенту Владимиру Путину на его встрече с женщинами-предпринимателями в 2018 году. В холдинг Bright Way входят дистрибьютор фармацевтических субстанций «Велтрейд», завод «Велфарм» по выпуску таблеток, растворов и капсул в Курганской области и новая производственная площадка в Москве с заявленными инвестициями в 2,8 млрд рублей (на момент составления рейтинга сообщалось об инвестициях в 1,9 млрд рублей).
Редакция Forbes Woman