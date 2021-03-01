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19:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: в Британии ищут «пациента X»

Британские власти разыскивают гражданина, в середине февраля сдавшего положительный тест на коронавирус и не оставившего медикам своих данных. Проблема в том, что у него обнаружен особо опасный «бразильский» штамм вируса.

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Количество случаев заражения коронавирусом в мире, тем временем, приближается к 115 млн. 2,5 млн человек скончались, более 90 млн выздоровели.

За последние недели существенно — со 107 до 90 тысяч — снизилось число больных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии.

Пятерка наиболее пострадавших государств уже давно остается неизменной: США, на которые приходится свыше четверти всех заболевших, Индия, Бразилия, Россия и Британия.
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Первая пятерка по числу скончавшихся пациентов выглядит так: США, Мексика, Бразилия, Индия, Британия.

Опасный штамм

На сегодняшний день в Соединенном Королевстве обнаружено шесть случаев заражения «бразильским» вариантом вируса Covid-19, который, как предполагает ряд экспертов, может оказаться менее восприимчивым к существующим вакцинам.

Штамм Р1 был обнаружен у троих пассажиров по прилете из Бразилии в Абердин, Шотландия, и двух членов одной семьи в английском графстве Южный Глостершир, общавшихся с человеком, прибывшим из Сан-Паулу 10 февраля. Все они находятся в условиях изоляции, их контакты проверены.

Однако еще один человек, сдавший в середине февраля положительный тест на «бразильский» вирус, не оставил медикам своих данных.
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Вероятно, заболевание у него протекает бессимптомно, поскольку за помощью он не обращался.

«Его необходимо найти без промедления», — заявил Би-би-си министр по делам вакцинации Надим Захави.

Как заразился «пациент X», неясно. Известно лишь, что случай имел место в Англии 12—13 февраля.

С 15 февраля в Британии действует новое правило, согласно которому все, прибывшие из ряда государств, в том числе Бразилии (в Шотландии — из всех стран) должны пройти карантин в отведенных для этого отелях.

Теневой министр внутренних дел Ник Томас-Саймондс выразил сожаление, что правительство не ввело эту меру раньше.

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