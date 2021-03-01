На стене тюрьмы в Рединге, где сидел Оскар Уайлд, за ночь появилось граффити в стиле Бэнкси

Хотя пока никто из «подпольных художников» не заявил о своем авторстве, эксперты полагают, что это может быть новым творением Бэнкси.
Оскар Уайлд, отбывавший срок в этой тюрьме с 1895 по 1897 год, создал там знаменитую «Балладу Редингской тюрьмы», в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен.
Уайлд был осужден за гомосексуализм (до сравнительно недавнего времени считавшийся в Британии уголовным преступлением) после того, как общественность узнала о его связи с лордом Альфредом Дугласом.
«Похоже, что в Редингской тюрьме появился новый Бэнкси, а его работа — это ссылка на Оскара Уайлда, — заявил арт-дилер Винс Джон, специализирующийся на продажах произведений уличного и городского искусства. — На мой взгляд, это один из лучших примеров уличных работ Бэнски, полный юмора и при этом политически заостренный».
По мнению искусствоведа, художник таким образом намекает, что теперь, когда там появился новый шедевр, привлекающий внимание публики и обещающий стать звездой экспозиции, неплохо бы использовать здание старой тюрьмы под новый культурный и художественный центр.
Тюрьма с 2013 года не используется по назначению, и в 2019 году власти выставили на продажу историческое здание, которое постепенно приходит в упадок.
Однако в прошлом году сделка с застройщиком, который намеревался приобрести здание, провалилась, после чего горсовет Рединга заявил, что хотел бы превратить бывшую тюрьму в художественный центр.
В поддержку этого проекта выступили такие знаменитости, как Кеннет Брана, Джуди Денч и Натали Дормер.