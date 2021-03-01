В ВОЗ заявили о продолжении второй волны коронавируса

«Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад», — сказала Вуйнович, отметив, что в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости.
Ранее в этот же день Вуйнович посоветовала гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих.
Эксперт подчеркнула, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60−70% населения.
При этом эксперты продолжают напоминать о том, что россиянам необходимо носить защитные маски, в том числе из-за возможной вспышки гриппа или ОРЗ.