ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионов зафиксирован рост. Это обе Америки, Европа, Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье», — сказал господин Гебрейесус во время брифинга.
Он не уточнил, на сколько выросло количество зараженных.
Гендиректор ВОЗ добавил, что организация рассчитывает на поставки в рамках механизма COVAX до конца мая 237 млн доз вакцин от коронавируса в 142 страны.
«Сегодня Гана и Кот-д`Ивуар начали вакцинацию своих медработников. А до конца мая будет распределено 237 млн доз вакцин в 142 страны», — сказал гендиректор ВОЗ.
Больше всего зараженных в США (28,6 млн), Индии (11,1 млн) и Бразилии (10,5 млн). Россия занимает четвертое место (4,2 млн).
В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса. Власти неоднократно подчеркивали, что она является добровольной. Однако люди некоторых профессий, например учителя, сообщают о принуждении к вакцинации. В Роспотребнадзоре заявили «Ъ», что пока юридических оснований для отстранения от работы из-за отказа вакцинироваться нет.