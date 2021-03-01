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20:47 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 впервые за семь недель, заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус. Всего в мире зарегистрировано 114,2 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,5 млн человек.

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Источник: Reuters

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионов зафиксирован рост. Это обе Америки, Европа, Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье», — сказал господин Гебрейесус во время брифинга.

Он не уточнил, на сколько выросло количество зараженных.

Гендиректор ВОЗ добавил, что организация рассчитывает на поставки в рамках механизма COVAX до конца мая 237 млн доз вакцин от коронавируса в 142 страны.

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«Сегодня Гана и Кот-д`Ивуар начали вакцинацию своих медработников. А до конца мая будет распределено 237 млн доз вакцин в 142 страны», — сказал гендиректор ВОЗ.

Больше всего зараженных в США (28,6 млн), Индии (11,1 млн) и Бразилии (10,5 млн). Россия занимает четвертое место (4,2 млн).

В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса. Власти неоднократно подчеркивали, что она является добровольной. Однако люди некоторых профессий, например учителя, сообщают о принуждении к вакцинации. В Роспотребнадзоре заявили «Ъ», что пока юридических оснований для отстранения от работы из-за отказа вакцинироваться нет.

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