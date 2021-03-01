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22:22 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ сомневаются, что борьба с коронавирусом завершится к концу года

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным говорить о том, что борьба с коронавирусом завершится к концу этого года. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы наблюдаем, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус, — отметил он. — Однако на данном этапе преждевременно говорить о том, что борьба с пандемией завершится к концу года».

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Аналогичную точку зрения высказала и главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. По ее словам, на данный момент организация рассчитывает, что благодаря вакцинации «к концу года удастся сократить число случаев госпитализации, смертей и случаев тяжелого течения заболевания».

Ранее генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что на прошлой неделе число случаев заражения коронавирусом увеличилось впервые за семь недель.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. За неделю до этого число заразившихся составило менее 2,5 млн.

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