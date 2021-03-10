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19:47 (мск), источник: ТАСС

Год с коронавирусом: от первых заболевших в России до массовой вакцинации

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения россиянина коронавирусом был подтвержден на территории России ровно год назад. Вскоре началось масштабное распространение новой инфекции по всей стране.

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Источник: AP 2020

ТАСС собрал ключевые для России моменты года с коронавирусом.

Хронология

Российские власти начали принимать меры еще до того, как вспышка инфекции в Китае превратилась в пандемию. Тесты для выявления нового вида коронавируса были разработаны и запущены в производство к 24 января 2020 года — до того, как в России впервые обнаружили заболевших.

Первые два случая заражения официально подтвердили 31 января в Забайкалье и Тюменской области, в обоих речь шла о гражданах Китая. Тогда распространение заболевания удалось сдержать — третьего заразившегося в России выявили только 2 марта (до этого несколько россиян с признаками коронавирусной инфекции эвакуировали с борта лайнера Diamond Princess, находившегося в Японии).

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Эпидемия в стране началась в середине марта, и она была связана в первую очередь с теми, кто возвращался из стран Европейского союза. Первый пик пришелся на первую половину мая, когда выявляли 10−11 тыс. новых случаев заражения в сутки. Вскоре заболеваемость пошла на спад, и это позволило властям уже в июне снять многие ограничительные меры.

Новая волна началась в сентябре, и она оказалась мощнее первой. Ее пик пришелся на 24 декабря — тогда стало известно о 29 935 случаях заражения за сутки. После этого заболеваемость вновь пошла вниз, и 1 марта 2021 года в России выявили 11 571 новый случай. Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, хотя осенью и зимой заболевших было больше, существенно сократилось число тяжелых случаев, требовавших госпитализации.

Оперативный штаб

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией был создан в России еще в конце января. Именно он в течение года решал вопросы открытия и закрытия границ, развертывания больничных коек, обеспечения лекарствами и вакцинации.

Как рассказала ТАСС Голикова, изначально оперативный штаб был компактной и мобильной структурой, однако впоследствии его компетенция и состав участников заметно расширились. «Это 85 регионов страны, и все важные вопросы, которые в конкретный день, в конкретную неделю стоят на повестке дня, рассматриваются в таком, расширенном составе», — сказала вице-премьер. Она отметила, что график заседания штаба не менялся в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Пандемия и связанные с ней события — это «большая школа реагирования на глобальные вызовы», уверена Голикова. «При решении таких больших задач не может быть полного отсутствия проблем, но все понимают, что надо делать, как надо делать», — добавила она.

Система здравоохранения

До пандемии в России было около 50 тыс. инфекционных больничных коек, отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко. Их число удалось оперативно увеличить почти в шесть раз — до 280 тыс.

В первые месяцы система здравоохранения столкнулась с рядом сложностей — от нехватки медиков до недостатка средств индивидуальной защиты, противовирусных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Российская промышленность сравнительно быстро справилась с дефицитом, а на помощь врачам пришли 60 тыс. студентов и 13 тыс. преподавателей медицинских вузов. «Без этой помощи в этот период нам было бы значительно тяжелее», — признавал Мурашко.

Адаптации системы здравоохранения к новым реалиям существенно помогло своевременное решение ввести ограничительные меры, считает главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. «Когда в мире уже бушевала эпидемия, у нас это были единичные случаи, и первый пик заболеваемости, который был весной, удалось растянуть на несколько месяцев, что позволило системе здравоохранения работать без сильной нагрузки», — сказал он ТАСС.

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К началу весны 2021 года потребность в специализированных больничных койках заметно снизилась. По состоянию на 25 февраля в России было развернуто 156 тыс. таких коек, из них были заняты 120 тыс.

Cмертность

Распространение коронавируса в России, как и в остальных странах, привело к росту смертности. По предварительным данным, в 2020 году она на 17,9% превысила показатели 2019-го, и основной причиной стала новая инфекция.

Первые две смерти из-за коронавируса в стране зарегистрировали 26 марта 2020 года в Москве. Уже к концу апреля в стране фиксировали более 100 летальных исходов, вызванных новым заболеванием.

Осенью и зимой смертность оказалась гораздо выше, чем весной и летом.

Пик был зарегистрирован 24 декабря — тогда оперативный штаб сообщил о 635 умерших за сутки. После этого показатели пошли на спад.

По сведениям штаба, по состоянию на утро 1 марта в России умерли 86 455 заболевших (около 2%). Это неполные данные — штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

В Росстате сообщали, что в апреле — декабре 2020 года умерли в общей сложности 162 029 россиян с коронавирусом, причем для 103 968 именно новая инфекция стала основной причиной летального исхода (правда, в 17 470 случаях это предполагается, а не точно установлено).

У большого числа пациентов — 44 937 — коронавирус был выявлен, но серьезного влияния на летальный исход не оказал.

Вакцины

Разработка вакцины от коронавируса началась в России еще в январе. К ней приступили, в частности, Центр им. Гамалеи Минздрава и центр «Вектор» Роспотребнадзора.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от новой инфекции, об этом заявил 11 августа президент Владимир Путин. Препарат «Гам-ковид-вак», созданный Центром им. Гамалеи, вскоре получил всемирную известность под названием «Спутник V».

На данный момент в стране зарегистрированы еще две вакцины — «Эпиваккорона» от центра «Вектор» (одобрена 14 октября) и «Ковивак» от Центра им. Чумакова РАН (одобрена 20 февраля 2021 года). Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, наличие в России сразу нескольких вакцин предоставляет как врачам, так и жителям страны «возможность маневра».

В середине декабря в РФ началась так называемая масштабная вакцинация от коронавируса, в рамках которой прививку могли получить в первую очередь медики, учителя и социальные работники. Массовая вакцинация россиян началась 18 января 2021 года.

Прогнозы

Специалисты полагают, что коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, возможно, это произойдет в ближайшие один-два года.

Это означает, пояснила она, что в сезоны подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и COVID-19, людям придется соблюдать меры профилактики: носить маски, поддерживать социальную дистанцию, чаще мыть руки. «Будем более активно и заблаговременно — перед началом эпидемического сезона — вакцинироваться от гриппа, а теперь и от COVID-19, укреплять иммунитет. Эти меры были известны задолго до пандемии COVID-19. Но, как показывает практика, серьезно к ним относились в ходе подготовки к ежегодному подъему сезонных респираторных инфекций и в течение эпидемического сезона далеко не все», — добавила Пшеничная.

С ней согласен и главврач центра «Лидер-медицина» Тимаков. «Коронавирус останется у нас на постоянной основе, это однозначно. Через два года после начала пандемического процесса ситуация стабилизируется, и инфекция будет продолжать себя проявлять осенью и весной, то есть станет сезонной», — сказал он.

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