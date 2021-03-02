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10:33 (мск), источник: Life.ru

Измены и бедность: эксперты назвали главные причины развода в российских семьях

По статистике, семь из 10 браков в России распадаются. Эксперты рассказали Лайфу об основных причинах разводов и о том, как семейные проблемы можно решить.

Источник: Free-Photos/СС0

В 2020 году количество заключённых браков в России уменьшилось на 18,9% и составило более 770 тысяч. Количество разводов также снизилось — на 9,1%. За прошлый год рассталось более 564 тысяч семей.

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Причины большинства разводов стандартные — супружеская неверность и бытовые неурядицы. Но порой к распаду семьи приводят весьма необычные обстоятельства.

Жительница Самары подала на развод, узнав, что муж изменяет ей с собакой. Хозяин пса сам признался супруге в содеянном. Женщина испугалась, что её муж — извращенец, и решила разойтись с ним.

— Сексуальные девиации — одна из причин распада семей, но не самая частая, — говорит психотерапевт Анна Таипова. — Подобные ситуации могут быть спровоцированы какими-то психологическими травмами одного из партнёров. Их можно решить, если вовремя обратиться к специалисту и откровенно рассказать о своих влечениях.

Бедность не порок

Самой частой причиной разводов, по данным ВЦИОМа, является бедность.

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По мнению психотерапевта, нежелание менять свой образ жизни, отсутствие мотивации для смены работы и перекладывание ответственности на работодателя — это признаки инфантильности одного из партнёров. Низкий уровень жизни становится следствием целого ряда проблем семьи и каждого из её членов.

— Во время пандемии многие люди потеряли работу. И среди них многие опустили руки и не попытались найти пути для заработка: не пошли учиться на новую специальность, не устроились в менее престижную организацию, не стали стараться. Конечно, такая апатия может стать причиной конфликтов в семье, — отметила Таипова.

Психолог Юлия Гальцева рекомендует в такой ситуации устроить честный разговор и попробовать без давления и аккуратно выяснить, почему у партнёра нет мотивации, что его тревожит и как ему можно помочь. Главное — не перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, а откровенно поговорить и постараться поддержать, без какого-либо давления и унижения.

Поворот не туда

Второй по распространённости причиной расставаний являются измены и ревность одного из супругов. Если речь идёт не о сексуальных девиациях, как в случае с жительницей Самары, а о романах на стороне, то здесь психологическая помощь требуется обоим партнёрам. У любой измены есть причина.

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Семейный психолог Татьяна Семенко отметила, что изменение отношений между мужем и женой, рождение ребёнка, внутренний кризис человека, когда ему хочется чего-то новенького, могут привести к интригам с другими людьми. И если партнёры не разговаривают о своих желаниях и проблемах, то, вероятно, адюльтера не избежать.

Кроме того, некоторые браки заключаются в раннем возрасте, когда супруги не созрели для семьи и не понимают, как выстраивать жизнь, чтобы не разрушить отношения.

— Прощать измену или не прощать — личное дело каждого человека. Многие люди говорят, что простили, но недоверие сохраняется и убивает отношения долго и мучительно. В таких случаях действительно лучше разводиться и не мучить ни себя, ни партнёра, — говорит Анна Таипова.

Не сошлись характерами

Каждый пятый россиянин называет главной причиной развода непонимание между супругами.

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— Опять же, основная проблема в отсутствии диалога между партнёрами, — отметила Анна Таипова.

По данным опроса ВЦИОМа, 36% опрошенных считают, что нет непреодолимых препятствий в жизни, а если что-то совсем не устраивает — всегда можно развестись. Развод перестал быть стигматизированным и воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

— Безусловно, такое позитивное отношение к расставаниям — это плохо. Ведь если в семье есть дети, то они в первую очередь страдают из-за ссор родителей и их недопонимания, — отметила Татьяна Семенко.

Эксперты считают, что любую семью можно спасти. Даже та пара, в которой присутствует насилие, может измениться, если оба партнёра этого захотят. Ранее Лайф рассказывал о психологах, которые работают с агрессорами и помогают им избавиться от насильственных действий в семье. Более 80% обратившихся к специалистам перестают проявлять агрессию и применять силу после курса психотерапии.

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