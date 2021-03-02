04:46 (мск), источник: Известия
Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,5 млн
Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего
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Речь идет о работе «Минарет мечети Аль-Кутубия», которую Черчилль подарил
На полотне изображен закат над мечетью в Марракеше, построенной в XII веке, с горами на заднем плане.
Картина была написана и подарена Рузвельту в 1943 году, а затем досталась его сыну Эллиоту. Позднее она не раз меняла владельцев, экспонировалась на выставках, а в 2011 году была приобретена семьей Джоли.
Личность покупателя неизвестна.
В декабре картина французского художника Пьера Огюста Ренуара «Маленький художник» (1907 год) была продана на аукционе Christie’s за $1,18 млн.