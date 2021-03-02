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11:53 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал способный удивить любую женщину цветок

Протея — это тот цветок, который может вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины. Такую точку зрения выразили эксперты, опрошенные 2 марта агентством «РИА Новости».

Источник: manuela274/СС0

«В целом это красивая, но доступная экзотика. На моей практике, когда нужно было кого-то удивить и сделать так, чтобы человек озадачился тем, что это необычно и нестандартно, протея подходила превосходно», — рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

По словам специалиста по этикету, историка и писателя Элеоноры Басмановой, радость у женщины также могут вызвать тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши, сирень. Кроме того, подходят цветы в горшке.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что самыми популярными подарками среди россиян на Международный женский день являются цветы, ювелирные украшения и сувениры. Накануне сообщалось, что самыми желанными подарками для россиянок на 8 Марта являются украшения, косметика и подарочные сертификаты.

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