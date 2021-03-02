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11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия с «безголовой» кошкой позабавила Сеть

Питомцы проделали необычный «фокус».

Пользователь сайта Reddit с ником i_spin_bubbles завел двух кошек и теперь регулярно фотографирует питомцев.

Недавно он подловил сцену, при взгляде на которую пользователи Сети сразу вспоминают «Всадника без головы» или Безголового Ника — привидение из саги о Гарри Поттере.

Кошки сидят так, словно одна из них лишилась головы, а сама голова лежит рядом в корзинке.

one head in one head out. cat complete from r/aww

Позже i_spin_bubbles опубликовал новое фото своих кошек, чтобы доказать: все головы на месте.

(Update) I'm happy to provide proof that both heads are still attached from r/aww

Анна Лысенко

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