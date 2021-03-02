one head in one head out. cat complete from r/aww
11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Оптическая иллюзия с «безголовой» кошкой позабавила Сеть
Питомцы проделали необычный «фокус».
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Питомцы проделали необычный «фокус».
Пользователь сайта Reddit с ником i_spin_bubbles завел двух кошек и теперь регулярно фотографирует питомцев.
Недавно он подловил сцену, при взгляде на которую пользователи Сети сразу вспоминают «Всадника без головы» или Безголового Ника — привидение из саги о Гарри Поттере.
Кошки сидят так, словно одна из них лишилась головы, а сама голова лежит рядом в корзинке.
Позже i_spin_bubbles опубликовал новое фото своих кошек, чтобы доказать: все головы на месте.
Анна Лысенко