Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
11:27 (мск), источник: Ведомости

Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года

Российские власти перед праздниками 23 февраля и 8 марта не стали расширять число стран, с которыми восстановлено авиасообщение, чтобы не повторять прошлогодние ошибки, заявила в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, многие россияне в прошлом году поехали на 23 февраля и 8 марта в Европу, несмотря на призыв властей воздержаться от путешествий из-за пандемии коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"
Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже «полыхала» Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией.
Татьяна Голикова
вице-премьер России

Голикова отметила, что в прошлом году граждане продемонстрировали «печальный опыт». Она напомнила, что первый случай коронавируса был официально зарегистрирован в стране 2 марта у человека, приехавшего из Милана. После этого, по словам вице-премьера, заболеваемость стала «нарастать» быстрыми темпами.

Новость
Полет формальный: какие страны открыты для россиян

В то же время сейчас Россия постепенно движется к открытию границ с другими государствами, сказала Голикова. «Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас», — пояснила она, добавив, что многие страны пока сами не готовы открыть границы и заставляют соблюдать очень жесткие ограничительные меры при прилете туда.

В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. Например, россиянам разрешили летать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию и другие страны. Однако в декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Минсельхоз придумал механизм сдерживания цен на яйца и мясо птицы
В России впервые за полгода выявили менее 11000 случаев COVID-19
У россиян появилось рекордное количество «свободных денег»
На Украине заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
Матвиенко оценила вероятность отказа от доллара в России
Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)
Угроза — внутри Земли: раскрыта тайна Ямальского кратера
Некоторым россиянам могут предоставить дополнительный отпуск
Здоровье
MIND-диета: новая революция в здоровом питании Узнайте, какие продукты нужны для счастливой старости.
Hi-Tech
На Багамах нашли титановый шар с русскими надписями. Что это Что же это?
Горячие темы на Авто
Люблю активный отдых, но автомобиль обычный седан. Идея создать сервис по прокату вездеходов. 429
Феликс или Невский? 319
Эх !! Займите на бутылку . 205
собиралась вычеркнуть сей напиток...теперь вот думаю.. 196
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз Любопытно, что пятый ребенок пары родился несколько месяцев назад
Леди
69-летняя Ирина Алферова дебютировала на подиуме Компанию актрисе составили Макеева, Ардова и другие звезды
Новости партнеров
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Как выживал космонавт Крикалев, забытый в космосе из-за распада СССР
Ашурбейли: "С президентом я президент, с королём – король"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь