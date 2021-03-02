В России за сутки выявили 10 565 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 4 октября

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Республике Алтай (0,03%), Магаданской области (0,05%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 937 в Санкт-Петербурге, 617 — в Московской области, 383 — в Нижегородской области, 291 — в Воронежской области, 282 — в Ростовской области.
В настоящее время в России болеют 343 279 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 14 966. Всего уже вылечились 3 838 040 человек. Доля выписанных, по данным штаба, увеличилась до 89,9% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 659 пациентов в Санкт-Петербурге, 575 — в Московской области, 425 — в Нижегородской области, 319 — в Ростовской области, 313 — в Иркутской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 441 против 333 днем ранее. Всего от инфекции умерли 86 896 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,04%, следует из данных штаба.
За сутки скончались 49 человек в Санкт-Петербурге, 34 — в Московской области, 17 — в Архангельской области, по 14 — в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 277. Всего в столице с начала пандемии выявили 981 850 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее было выявлено 2 097 заразившихся.
От инфекции умерли 49 пациентов за сутки, всего в столице зарегистрировано 15 146 летальных исходов из-за коронавируса.
Были выписаны по выздоровлению 1 796 пациентов, за все время выздоровели 901 035 человек. В настоящее время в Москве продолжают лечение 65 669 человек.