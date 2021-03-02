Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 мартаАрест Лермонтова, первый беспосадочный авиаперелет вокруг земного шара и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
24Скончался актер Андрей Мягков
16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок рожать

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова призвала россиянок рожать, так как это важная часть брачных отношений. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что если у семьи могут быть дети, то уклоняться от их рождения нельзя. Это грех!» — отметила она. Однако телесваха добавила, что семью создают не только ради рождения детей и бывают разные ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
«Предназначение женщины — подстраиваться под мужчин», — громкие высказывания Розы Сябитовой

По словам Сябитовой, вопрос о количестве детей стоит обсудить с будущим мужем до заключения брака. Она с сожалением отметила, что не все мужчины готовы к рождению детей, а иногда хотят только одного ребенка.

«Их количество я всегда оставляла на волю Божью, но всегда руководствовалась советом моей бабушки: “Рожай детей столько, сколько сама сможешь потянуть”», — отметила ведущая. Телесваха заключила, что ни одна женщина, мечтающая о детях, не будет счастлива с мужчиной, который против их рождения.

Ранее Сябитова назвала четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая жена. Так, она отметила, что невеста в том числе должна приучить себя рано вставать и «научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин рассказал, что думает о Горбачеве
Жириновский раскрыл виновных в развале СССР
Лукашенко предложил разместить российские самолеты в Белоруссии
ЕС ввел санкции против глав силовых ведомств России
На Байконуре похитили электронику со стартовой площадки
Кремль обратился к Илону Маску и не получил ответа
Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)
На Солнце сфотографировали крупную корональную дыру
«Самое неуловимое» животное Африки попало на фото
Новости партнеров
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Кино
Дронов назвал причину закрытия «Ворониных» Ситком стартовал в эфире больше десяти лет назад
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Дети
Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз Любопытно, что пятый ребенок пары родился несколько месяцев назад
Леди
69-летняя Ирина Алферова дебютировала на подиуме Компанию актрисе составили Макеева, Ардова и другие звезды
Новости партнеров
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Кому урежут пенсию: вступил в силу закон о рабочем стаже
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь