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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Земле предрекли кислородную катастрофу

В далеком будущем на планете останется только микробная жизнь.

В атмосфере Земли содержится около 21% кислорода, но так будет не всегда, установила группа исследователей из Японии и США.

Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии в США смоделировали климатические, биологические и геологические системы Земли в будущем и выяснили, что примерно через миллиард лет Солнце состарится настолько, что станет намного горячее и будет выделять больше энергии. Это приведет к резкому падению уровня углекислого газа в атмосфере.

Растения и другие фотосинтезирующие организмы, которым углекислый газ необходим для фотосинтеза, не смогут вырабатывать кислород, и его уровень сократится до минимума. Одновременно уровень метана в атмосфере вырастет примерно в 10 тысяч раз. Планета вернется к состоянию, не пригодному для сложной аэробной жизни.
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Подобный этап наша планета уже переживала в самом начале своей истории до события, известного как кислородная катастрофа. Основу атмосферы Земли на начальном этапе составляли углекислый газ, сероводород, аммиак и метан. Затем на планете появились первые фотосинтезирующие организмы — цианобактерии. Вырабатываемый ими кислород постепенно накапливался, и в итоге около 2,45 млрд лет назад на Земле произошло глобальное изменение состава атмосферы.

В результате кислородной катастрофы анаэробные формы жизни были вытеснены аэробными, а над Землей начал формироваться озоновый экран.

Процесс потери атмосферой кислорода, начавшись, будет длиться около 10 тысяч лет, показали климатические модели. Биосфера не сможет адаптироваться к такому быстрому изменению условий, и на планете останется только микробная жизнь, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

Анна Лысенко

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