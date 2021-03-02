Ученые выявили способность бразильского штамма преодолевать иммунитет от COVID-19

Штамм коронавируса P.1, впервые обнаруженный в Бразилии, способен в значительной мере преодолевать иммунитет, выработанный у переболевших людей, сообщила Financial Times со ссылкой на совместное исследование, проведенное университетами Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона.
Из него следует, что из 100 человек, переболевших коронавирусом в первую волну пандемии, от 25 до 61 могут повторно заразиться штаммом P.1.
Авторы исследования также отметили, что штамм P.1 в 1,4−2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса.
Исследование проводилось в бразильском городе Манаус, где впервые был выявлен новый штамм P.1, пишет The New York Times. Манаус сильно пострадал еще в первую волну пандемии: к октябрю коронавирусом переболели примерно три четверти жителей города, население которого составляет 2 млн человек. Но приобретенный коллективный иммунитет не привел к ожидаемому замедлению распространения вируса. В конце 2020 и начале 2021 года Манаус столкнулся с новым всплеском заболеваемости.
Штамм P.1 обнаружили в Манаусе 6 ноября. К началу января на этот штамм приходилось 87% выявленных новых случаев заболевания, подсчитали исследователи. Кроме того, после появления нового штамма вероятность смерти от вируса в Манаусе оказалась на 10−80% выше, чем раньше. Но авторы исследования предупреждают, что это не обязательно объясняется тем, что новый штамм оказался более смертельным. Возможно, это связано с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения города.
Ученые отмечают, что ослабление естественного иммунитета вряд ли может объяснить наблюдаемую динамику в Манаусе. Они также призвали срочно провести исследования для оценки реальной эффективности вакцин против штамма P.1. В своих экспериментах исследователи в том числе изучили антитела восьми человек, получивших китайскую вакцину CoronaVac. Они обнаружили, что созданные вакциной антитела оказались менее эффективны против штамма P.1, чем в случае с другими вариантами коронавируса. Эти результаты, полученные на клетках в пробирках, не обязательно означают, что вакцины окажутся менее эффективными в защите реальных людей от P.1, сообщил один из авторов исследования, доцент Оксфордского университета Нуно Фариа.
Исследование показало, что штамм P.1 имеет более 17 мутаций, которые изменяют его генетическую последовательность по сравнению с вирусом, первоначально идентифицированным в Ухане.
В том числе эти мутации включают три изменения в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека. «Именно мутации вокруг шипа позволяют предположить, что вакцины будут менее эффективными», — рассказала Financial Times директор по прикладным и клиническим исследованиям Oxford Nanopore Лейла Лухеши.
По словам Фариа, ученым удалось подтвердить, что P.1 изменил эпидемиологические характеристики вируса в Манаусе. «Верно ли это в других условиях, мы пока не знаем», — отметил он.
Сейчас новый штамм Р.1, помимо Бразилии, обнаружен еще в 24 странах, в том числе в Бельгии, Швеции, Великобритании и США.