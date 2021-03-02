16:07 (мск), источник: Известия
Школьным классам разрешили организованно посещать музеи
Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках
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«Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках
Отмечается, что прием музеями школьников возможен только при соблюдении мер профилактики против распространения коронавирусной инфекции. Также указано, что посещение музеев стало возможным
Организованно посещать музеи могут школьники только из одного класса, так как проведение массовых мероприятий с участием детей различных групп запрещено.
Ранее, 13 февраля, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем.
Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина отмечала, что ситуация с COVID-19 в школах после возобновления очных занятий стабильна.