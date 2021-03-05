15:12 (мск), источник: BBC News Русская служба
Женский день 8 Марта: как он появился и зачем он нужен? 7 неочевидных фактов
Кто, когда и как придумал отмечать Международный женский день? Накануне праздника (или протеста?)
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В этом году 8 марта мир в 110-й раз отметит Международный женский день.
В России это один из самых любимых и массово отмечаемых праздников, хотя его содержание претерпело метаморфозу: из идеологического чествования женщины — передовика производства и активистки — он превратился в день любви и семейных ценностей.
Но для чего придумали отмечать этот день, и почему именно 8 марта? Что это — праздник или, скорее, протест? И как насчет Международного дня мужчин? Мы постарались дать ответы на все эти вопросы.
Как и 1 Мая, праздник 8 марта вырос из рабочего движения и имеет американские корни.
В 1908 году 15 тысяч женщин в
В августе 1910 года известная деятельница германской
Демонстрация в
Дата 8 марта пришла в международное левое движение из России. В 1917 году в этот день (23 февраля по старому стилю) началась забастовка работниц ткацких фабрик Выборгской стороны в Петрограде с требованиями «Хлеба и мира!», переросшая в революцию. Спустя неделю император отрекся от престола.
В первые годы советской власти выборгских ткачих широко чествовали как застрельщиц свержения царизма. Впоследствии Февральская революция оказалась в тени большевистского Октябрьского переворота, и данное обстоятельство в СССР не акцентировалось.
В 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта днем празднования достижений женщин во всех областях жизни и протеста против пережитков неравноправия.
Да, хотя в России о них практически не знают. Это фиолетовый (или пурпурный), зеленый и белый.
Их предложил в качестве символа борьбы за равноправие британский Женский
Да, он отмечается 19 ноября более чем в 80 странах, включая Соединенное Королевство, хотя не имеет формального признания ООН. Акцент при этом делается на укрепление здоровья мужчин и их современную роль в семье.
В России принято поздравлять мужчин и мальчиков 23 февраля. Официально это день военнослужащих и ветеранов вооруженных сил, но в массовом сознании он традиционно рассматривается как день всех мужчин.
В России 8 марта — выходной день. Женщинам дарят подарки и цветы — в
В Китае рабочий день у женщин длится четыре часа вместо восьми, но эта рекомендация Госсовета КНР не является законом, и часть работодателей ей не следует.
В Италии женщинам 8 марта дарят цветы мимозы. Этот обычай возник в Риме вскоре после Второй мировой войны, его источник неизвестен.
В США март считается месяцем истории женщин. Ежегодно президент выступает с заявлением, в котором отдает должное достижениям и вкладу американских женщин.
Организаторы празднования Международного женского дня в 2021 году выбрали в качестве девиза для него хэштег #ChooseToChallenge («Выбери вызов»). Основная идея — мир бросает человеку вызовы, и каждый несет личную ответственность за свой выбор.
Мы все можем принять вызов и громко заявить о гендерных предрассудках и неравенстве. Мы все можем отыскивать и прославлять женские достижения. Мы можем общими усилиями создавать более справедливый мир.
«Гендерное равенство не будет достигнуто еще сто лет, — говорится в заявлении организаторов празднования. — Никто из нас и, скорее всего, почти никто из наших детей до него не доживет».
По данным программы «ООН-женщины», пандемия коронавируса свела на нет 25 лет борьбы за гендерное равенство.
Несмотря на коронавирус, год назад во многих странах прошли марши протеста.
В подавляющем большинстве случаев они были мирными, но в киргизской столице Бишкеке полиция задержала несколько десятков активисток, а перед этим, согласно сообщениям, на них напали неизвестные в масках. Ситуация с правами женщин в стране ухудшается, говорят общественники.
В Пакистане демонстрации в ряде городов состоялись на фоне угроз насилия и уголовного преследования.
В Мехико 80-тысячная демонстрация против насилия в отношении женщин завершилась столкновениями с полицией.
В США впервые в истории
В 2019 году в Финляндии было сформировано коалиционное правительство с пятью женщинами во главе.
Северная Ирландия легализовала аборты, Судан отменил закон, детально диктовавший, как женщинам одеваться и вести себя на публике.
Наконец, движение #MeToo, возникшее в 2017 году, продолжает оставаться глобальным фактором борьбы с неприемлемым сексуальным домогательством и добилось осуждения ряда виновных.