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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Родившийся в российском зоопарке медвежонок вышел на первую прогулку

Мама-медведица показала ему, как гулять в вольере.

Зоопарк Ростова-на-Дону поделился забавным видео, в котором белая медведица впервые выводит на прогулку своего медвежонка.

«Ура, белый медвежонок с мамой вышли в уличный вольер», — написали сотрудники зоопарка в соцсети.

Малыш родился в конце 2020 года. Его мама — медведица Комета, приехавшая в Ростов-на-Дону из Чехии, а папа — медведь Айон, которого назвали так в честь чукотского села, рядом с которым он был найден и спасен в 2010 году еще медвежонком.

«Белый медвежонок растет очень активным и любознательным. Малыш обожает играть с мамой: ползает по медведице, облизывает и пытается кусаться», — сообщали в зоопарке раньше.

«Время выхода на экспозицию Комета определяет сама. Сладкая парочка гуляет на улице несколько раз в день», — рассказали в зоопарке.

Анна Лысенко

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