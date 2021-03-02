Родившийся в российском зоопарке медвежонок вышел на первую прогулку

17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Зоопарк
«Ура, белый медвежонок с мамой вышли в уличный вольер», — написали сотрудники зоопарка в соцсети.
Малыш родился в конце 2020 года. Его мама — медведица Комета, приехавшая в
«Белый медвежонок растет очень активным и любознательным. Малыш обожает играть с мамой: ползает по медведице, облизывает и пытается кусаться», — сообщали в зоопарке раньше.
«Время выхода на экспозицию Комета определяет сама. Сладкая парочка гуляет на улице несколько раз в день», — рассказали в зоопарке.
Анна Лысенко