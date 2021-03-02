«Евровидение-2021» пройдет в новом урезанном формате

Прошлогоднее мероприятие пришлось отменить из-за пандемии, но в этом году организаторы настроены решительно и считают, что при соблюдении строгих мер конкурс можно провести безопасно.
Прежде всего, значительно уменьшен масштаб мероприятия: будут ограничены составы делегаций, сопровождающих артистов; постановщиков номеров попросили максимально обойтись без кордебалета; на площадке будет аккредитовано лишь 500 журналистов, что в разы меньше, чем обычно. Еще тысяча представителей прессы смогут освещать конкурс из специального медиа-центра.
Абсолютно всех причастных — от исполнителей до рабочих сцены — ждет регулярное тестирование.
За пять дней до вылета в Нидерланды делегации должны будут изолироваться и не позднее, чем за 72 часа до поездки пройти тест.
Решение о том, смогут ли зрители присутствовать на шоу и какие связанные с конкурсом мероприятия пройдут в Роттердаме, будет принято позже.
На случай выявления больных уже в процессе конкурса предусмотрен план изоляции, система отслеживания контактов заболевшего и дальнейшие меры. Также организаторы не исключают вариант с отменой мероприятия в последний момент.