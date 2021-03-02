Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 мартаАрест Лермонтова, первый беспосадочный авиаперелет вокруг земного шара и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
18Беспорядки в Испании
18:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Евровидение-2021» пройдет в новом урезанном формате

Европейский вещательный союз совместно с Национальным институтом общественного здоровья Нидерландов разработали свод санитарных правил для конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году с 18 по 22 мая в Нидерландах.

Источник: Getty Images

Прошлогоднее мероприятие пришлось отменить из-за пандемии, но в этом году организаторы настроены решительно и считают, что при соблюдении строгих мер конкурс можно провести безопасно.

Новость
Участника «Евровидения» от России выберут зрители«Первый канал» прислушается к мнению аудитории

Прежде всего, значительно уменьшен масштаб мероприятия: будут ограничены составы делегаций, сопровождающих артистов; постановщиков номеров попросили максимально обойтись без кордебалета; на площадке будет аккредитовано лишь 500 журналистов, что в разы меньше, чем обычно. Еще тысяча представителей прессы смогут освещать конкурс из специального медиа-центра.

Абсолютно всех причастных — от исполнителей до рабочих сцены — ждет регулярное тестирование.

За пять дней до вылета в Нидерланды делегации должны будут изолироваться и не позднее, чем за 72 часа до поездки пройти тест.

Решение о том, смогут ли зрители присутствовать на шоу и какие связанные с конкурсом мероприятия пройдут в Роттердаме, будет принято позже.

На случай выявления больных уже в процессе конкурса предусмотрен план изоляции, система отслеживания контактов заболевшего и дальнейшие меры. Также организаторы не исключают вариант с отменой мероприятия в последний момент.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
США вводят санкции против семи российских чиновников и 14 компаний из-за...
ЕС ввел санкции против Бастрыкина, Золотова и Краснова за преследование ...
Лукашенко предложил разместить российские самолеты в Белоруссии
В кабмине не поддержали проект о снижении пенсионного возраста
260 человек воспользовались налоговым предложением Путина
Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)
Эксперты увидели угрозу четвертой волны коронавируса в США
ЕС ввел санкции против глав силовых ведомств России
Новости партнеров
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Синоптик о погоде в России: "Не нужно расслабляться!"
Новости партнеров
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Почему никто больше не увидит Шейнина на Первом канале
Дети
Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз Любопытно, что пятый ребенок пары родился несколько месяцев назад
Леди
69-летняя Ирина Алферова дебютировала на подиуме Компанию актрисе составили Макеева, Ардова и другие звезды
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь