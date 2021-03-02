Коронавирус в мире: угроза четвертой волны в США

При этом специалисты по всему миру опасаются, что новые штаммы коронавируса ставят под угрозу кампании по вакцинации и значительно снижают эффективность существующих вакцин.
«Хочу сказать предельно ясно: при таком уровне статистики и распространения новых штаммов мы рискуем полностью потерять добытое в тяжелой борьбе преимущество над вирусом, — сказала глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. — Эти штаммы — реальная угроза для наших народов и нашего прогресса».
По словам специалистов, вирус мутировал уже множество раз, но наибольшие опасения вызывают самые заразные его штаммы — британский, южноафриканский и бразильский.
Американские вирусологи считают, что США грозит четвертая волна заражаемости, но существующие вакцины пока еще достаточно эффективны против них, и самое главное на данный момент — ускорить процесс вакцинации.
При этом глава департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан считает, что даже при многообещающих перспективах вакцинации вряд ли с вирусом удастся справиться до конца года.
«С чем мы можем справиться, если будет действовать по-умному, так это с нагрузкой на больницы, смертностью и разного рода трагедиями, связанными с пандемией», — сказал он.
Райан отметил, что глобальная статистика заболеваемости вновь пошла вверх после шести недель последовательного снижения.
США больше других стран пострадали от пандемии: более 28,5 млн инфицированных, более полумиллиона умерших — это пятая часть всех умерших в мире.