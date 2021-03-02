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18:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: угроза четвертой волны в США

В США зарегистрирован новый скачок заболеваемости: на прошлой неделе ежедневное число заболевших составляло в среднем 70 тыс. человек, умерших — порядка двух тысяч.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: Reuters

При этом специалисты по всему миру опасаются, что новые штаммы коронавируса ставят под угрозу кампании по вакцинации и значительно снижают эффективность существующих вакцин.

«Хочу сказать предельно ясно: при таком уровне статистики и распространения новых штаммов мы рискуем полностью потерять добытое в тяжелой борьбе преимущество над вирусом, — сказала глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. — Эти штаммы — реальная угроза для наших народов и нашего прогресса».

По словам специалистов, вирус мутировал уже множество раз, но наибольшие опасения вызывают самые заразные его штаммы — британский, южноафриканский и бразильский.
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Американские вирусологи считают, что США грозит четвертая волна заражаемости, но существующие вакцины пока еще достаточно эффективны против них, и самое главное на данный момент — ускорить процесс вакцинации.

При этом глава департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан считает, что даже при многообещающих перспективах вакцинации вряд ли с вирусом удастся справиться до конца года.

«С чем мы можем справиться, если будет действовать по-умному, так это с нагрузкой на больницы, смертностью и разного рода трагедиями, связанными с пандемией», — сказал он.

Райан отметил, что глобальная статистика заболеваемости вновь пошла вверх после шести недель последовательного снижения.

США больше других стран пострадали от пандемии: более 28,5 млн инфицированных, более полумиллиона умерших — это пятая часть всех умерших в мире.
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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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