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19:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полчища саранчи атаковали Средний Восток и Африку (видео)

В этом году чиновники и ученые оказались более подготовлены.

Источник: AP 2020

В середине февраля ряд африканских стран столкнулся с новой напастью — нашествием саранчи. А к началу марта насекомые добрались и до Среднего Востока.

В соцсетях стал вирусным ролик, снятый местными жителями в городе Мухайиль в Саудовской Аравии. Рой саранчи там кружил в воздухе гигантской черной тучей.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предупредила, что саранча представляет большую угрозу для сельскохозяйственных и скотоводческих средств и может поставить под угрозу жизни миллионов людей в Африке и на Ближнем Востоке.

В Саудовской Аравии, Пакистане и Йемене пока не смогли взять под контроль численность хищных насекомых, а вот в африканских странах к новому вторжению саранчи оказались более или менее готовы.

Например, в Танзании, Зимбабве и Замбии начали распылять химикаты против саранчи с помощью вертолетов и дронов намного раньше времени, чем заметно сократили численность насекомых.

А в Кении, которая в прошлом году из-за саранчи испытала самый тяжелый экономический кризис за последние 70 лет, в этом году начали бороться с хищными насекомыми с выгодой.

Там появился экологический стартап The Bug Picture, который использует саранчу с пользой для дела. Местные фермеры по ночам с фонариками собирают в полях спящую на растениях саранчу и продают ее на вес новой компании. Там насекомых высушивают, измельчают и используют в качестве удобрения и добавки к животным кормам, пишет Reuters.

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Ученые отмечают, что такое небывалое количество саранчи в последние годы обусловлено климатическими изменениями — теплая и влажная погода способствует росту числа популяции этих насекомых.

Екатерина Гура

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