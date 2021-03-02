19:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полчища саранчи атаковали Средний Восток и Африку (видео)
В этом году чиновники и ученые оказались более подготовлены.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В середине февраля ряд африканских стран столкнулся с новой напастью — нашествием саранчи. А к началу марта насекомые добрались и до Среднего Востока.
В соцсетях стал вирусным ролик, снятый местными жителями в городе Мухайиль в Саудовской Аравии. Рой саранчи там кружил в воздухе гигантской черной тучей.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предупредила, что саранча представляет большую угрозу для сельскохозяйственных и скотоводческих средств и может поставить под угрозу жизни миллионов людей в Африке и на Ближнем Востоке.
В Саудовской Аравии, Пакистане и Йемене пока не смогли взять под контроль численность хищных насекомых, а вот в африканских странах к новому вторжению саранчи оказались более или менее готовы.
Например, в Танзании, Зимбабве и Замбии начали распылять химикаты против саранчи с помощью вертолетов и дронов намного раньше времени, чем заметно сократили численность насекомых.
А в Кении, которая в прошлом году
Там появился экологический стартап The Bug Picture, который использует саранчу с пользой для дела. Местные фермеры по ночам с фонариками собирают в полях спящую на растениях саранчу и продают ее на вес новой компании. Там насекомых высушивают, измельчают и используют в качестве удобрения и добавки к животным кормам, пишет Reuters.
Ученые отмечают, что такое небывалое количество саранчи в последние годы обусловлено климатическими изменениями — теплая и влажная погода способствует росту числа популяции этих насекомых.
Екатерина Гура