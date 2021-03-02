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20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года

Снова шутки о том, как коронавирус изменил мир

В конце марта прошлого года мир лицом к лицу столкнулся с коронавирусом. Закрылись границы, был введен масочный режим, многие страны ввели локдаун. Но в начале марта люди об этом еще не думали и ожидали, что все закончится быстро и хорошо.

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К сожалению, через год ситуация не намного улучшилась. И несмотря на то, что все уже, кажется, привыкли к новой реальности, коронавирус сильно всех вымотал.

В честь «годовщины» ковида пользователи соцсетей запустили флешмоб с мемами, в котором сравнивают март 2020-го и 2021-го года.

Чаще всего в качестве наглядного примера используют фото актеров и их роли в разных фильмах или эволюцию одного и того же героя в начале фильма и в конце. Не забыли в Сети и о малыше Йоде, который в марте 2021 года превратился в немощного Мастера Йоду.

Кстати, похожие флешмобы со сравнениями регулярно появляются в соцсетях. В одном из последних, например, пользователи выражали свое разочарование от наступившего 2021 года.

Екатерина Гура

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