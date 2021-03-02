Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года

В конце марта прошлого года мир лицом к лицу столкнулся с коронавирусом. Закрылись границы, был введен масочный режим, многие страны ввели локдаун. Но в начале марта люди об этом еще не думали и ожидали, что все закончится быстро и хорошо.
К сожалению, через год ситуация не намного улучшилась. И несмотря на то, что все уже, кажется, привыкли к новой реальности, коронавирус сильно всех вымотал.
В честь «годовщины» ковида пользователи соцсетей запустили флешмоб с мемами, в котором сравнивают март 2020-го и 2021-го года.
Чаще всего в качестве наглядного примера используют фото актеров и их роли в разных фильмах или эволюцию одного и того же героя в начале фильма и в конце. Не забыли в Сети и о малыше Йоде, который в марте 2021 года превратился в немощного Мастера Йоду.
Кстати, похожие флешмобы со сравнениями регулярно появляются в соцсетях. В одном из последних, например, пользователи выражали свое разочарование от наступившего 2021 года.