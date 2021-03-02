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20:10 (мск), источник: РБК

Рогозин заявил, что украденная на Байконуре техника не принадлежит России

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя кражу оборудования на космодроме Байконур, сказал, что оно было украдено со стартовой площадки, принадлежащей Казахстану. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: AP 2020

«От себя добавлю, что: первое — это собственность Казахстана, второе — “суперсекретная электроника” — это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», — отреагировал Рогозин.

Он добавил, что объект подлежит утилизации, когда будет соответствующее решение казахстанской стороны.

Неизвестные проникли внутрь одного из сооружений стартового комплекса № 110 и забрали радиодетали. Telegram-канал 112 утверждал, что украденные детали были секретными. По данным канала, следы взлома обнаружили еще 19 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о краже.

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Комплекс охраняют девять человек из числа ведомственной охраны Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), а территория обнесена забором с колючей проволокой, сообщал 112.

В ЦЭНКИ сообщили РБК, что площадка, с которой пропала электроника, не эксплуатировалась со времен распада СССР и находится на консервации. Остававшееся там оборудование было устаревшим, заявили в ЦЭНКИ. Начато расследование инцидента.

С площадки № 110 в 1988 году был запущен советский многоразовый космический корабль «Буран». Это был его единственный полет.

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