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22:40 (мск), источник: Газета.Ру

Умер певший в группе с Бобом Марли исполнитель Банни Уэйлер

На Ямайке скончался исполнитель регги Банни Уэйлер (настоящее имя — Невилл Ливингстон), который выступал вместе с королем этого жанра Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на менеджера музыканта Максину Стоу.

Источник: AP 2020

Артист ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Как рассказала Стоу, певец умер во вторник в одной из больниц ямайской столицы Кингстона.

Причина смерти не приводится.

Уэйлер покинул группу The Wailers в 1974 году. После этого он начал сольную карьеру. Музыкант трижды получал премию «Грэмми» за лучший альбом в стиле регги.

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