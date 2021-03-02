22:40 (мск), источник: Газета.Ру
Умер певший в группе с Бобом Марли исполнитель Банни Уэйлер
На Ямайке скончался исполнитель регги Банни Уэйлер (настоящее имя — Невилл Ливингстон), который выступал вместе с королем этого жанра Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на менеджера музыканта Максину Стоу.
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