22:03 (мск), источник: Daily Storm
Власти опубликовали проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год
ЕГЭ начнется 31 мая и завершится 2 июля, ОГЭ пройдет с 24 мая по 28 мая.
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Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год. ЕГЭ в этом году сдают выпускники старших классов, поступающие в вузы. Девятиклассники сдают ОГЭ всего по двум предметам — русскому и математике.
Первыми экзаменами будут география, литература и химия (31 мая). Далее ученикам предстоит сдать русский язык 3 и 4 июня. 7 июня школьников ждет математика профильного уровня. 11 июня — история, физика.
15 июня ведомства предлагают сдавать обществознание, а 18 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), а также биология.
Раздел «Говорение» предлагается провести 21 и 22 июня. 24 и 25 июня — информатика и ИКТ.
Кроме того, для тех, кто не смог сдать в основные дни, предусмотрены и резервные. В частности, 28 июня отводится для таких предметов, как географии, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история, русский язык.
29 июня — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), математика профильного уровня, информатика и ИКТ. А 2 июля предусмотрена возможность сдать ЕГЭ по всем учебным предметам.
Что касается ОГЭ, то 24 и 25 мая девятиклассники могут сдавать русский язык, а 27 и 28 мая — математику.
Ранее глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что студенты вузов смогут вернуться в ближайшее время к очному формату обучения. Он также заявил, что ведомство планирует в будущем предоставить учащимся самим выбирать, в каком формате они хотят получать образование. Кроме того, традиционный формат получения знаний ждут изменения: он приобретет больше
Генри Достоевский