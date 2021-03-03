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02:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шведский случай: как мутировал вирус, полученный младенцем до рождения

Врачи в Швеции столкнулись с редким случаем, когда к ним поступила беременная женщина с жалобами на сильную боль в животе. Они обнаружили у плода замедленное сердцебиение и нехватку кислорода, после чего немедленно сделали кесарево сечение и спасли младенца.

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Источник: GETTY IMAGES

Поскольку за день до поступления в больницу у женщины начался сухой кашель и поднялась температура, медики сделали ей анализ на коронавирус, который дал положительный результат.

При этом проверять новорожденного на коронавирус сразу не стали, поскольку у него не было контакта с матерью, а сделали это, как требуют правила, через двое суток. Анализ оказался положительным, и после того, как была исключена версия, что ребенка мог заразить кто-то из медперсонала, врачи пришли к выводу, что младнец был инфицирован еще в утробе матери.

Более того, выяснилось, что наряду с вирусом, полученным от матери, у ребенка появился новая мутация, получившая название A107G.

При этом мутация только начала проявляться: почти треть вирусных частиц из первого анализа обладали ещё материнским геномом.

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Медики называют это первым известным случаем генетической мутации коронавируса, приобретенного до рождения и претерпевшего генные изменения в первые пять дней жизни малыша. По мнению исследователей, это могло произойти в результате воздействия на организм внешней среды, отличной от материнской утробы.

К счастью, мать быстро справилась с болезнью и через четыре дня после родов была выписана из больницы. Ребенок, у которого заболевание протекало в мягкой форме, также смог поправиться самостоятельно, поскольку его иммунная система быстро выработала нужные для борьбы с вирусом антитела.

Хотя случаи передачи коронавируса от матери новорожденному весьма редки, а осложнения, когда коронавирус вызывает нехватку кислорода у плода, происходят еще реже, эксперты указывают на необходимость пересмотреть нынешний подход к беременным с коронавирусом и, возможно, поместить их в более высокую группу риска.

Сами авторы исследования делают из этого случая два вывода:

  • Внутриутробную передачу вируса от матери плоду следует считать редким осложнением, которое коронавирус может давать во время беременности и которое может вести к нарушению функий плаценты и клиническим последствиям для новорожденного;
  • Внутриутробная передача SARS-CoV-2 не обязательно ведет к тяжелым последствиям после родов.
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