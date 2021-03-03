Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 мартаВ России отменено крепостное право, Гитлер провозгласил образование Третьего рейха и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
03:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск создаст собственный город

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что сейчас создает новый город в штате Техас. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Источник: AP 2020

«Создаю город Старбэйз, Техас», — написал предприниматель. По словам Маска, площадь у его собственного города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Новость
В Кремле посчитали «недоразумением» идею Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Кроме того, он рассказал, что в городе будут «очень хорошо относиться» к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа».

В декабре прошлого года Маск переехал из Калифорнии в Техас. Миллиардер пояснил, что в Техасе строится новый завод Tesla, и раскритиковал политику калифорнийских властей относительно предпринимателей. По словам Маска, ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты.

В столице штата Техас — городе Остин — находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, а в прибрежной деревне Бока-Чика расположен объект SpaceX. До переезда основным местом жительства бизнесмена считался Лос-Анджелес. Решение переехать Маск мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии, а переезд в Техас может сэкономить миллиарды долларов.

 Путин рассказал, что думает о Горбачеве
Жириновский раскрыл виновных в развале СССР
В МИД РФ расценили новые санкции США как враждебный выпад
«Аэрофлот» прекратит полеты в 26 городов России
МВД отказалось хранить отпечатки пальцев граждан до 100 лет
260 человек воспользовались налоговым предложением Путина
В кабмине не поддержали проект о снижении пенсионного возраста
Младенец в Швеции родился с новой мутацией коронавируса
«Самое неуловимое» животное Африки попало на фото
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Ещё в 2015 году данные о "дворце" были опровергнуты прокуратурой Швейцарии
Автор утки про "дворец" ещё в 2015 году отказался от всех своих слов
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Дети
Российский врач назвала идеальный месяц для зачатия ребенка Также репродуктолог пояснила, когда планировать беременность
Леди
«Золотой глобус 2021»: Зеллвегер, Зета-Джонс, Хайек и другие звезды В США состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь