03:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Илон Маск создаст собственный город
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что сейчас создает новый город в штате Техас. Об этом он рассказал в своем
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«Создаю город Старбэйз, Техас», — написал предприниматель. По словам Маска, площадь у его собственного города будет значительно больше деревни
Кроме того, он рассказал, что в городе будут «очень хорошо относиться» к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа».
В декабре прошлого года Маск переехал из Калифорнии в Техас. Миллиардер пояснил, что в Техасе строится новый завод Tesla, и раскритиковал политику калифорнийских властей относительно предпринимателей. По словам Маска, ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты.
В столице штата Техас — городе Остин — находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, а в прибрежной деревне