11:21 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 10 535 заразившихся коронавирусом
Общее число инфицированных достигло 4 278 750.
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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 535. Общее количество инфицированных достигло 4 278 750, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 15 694. Всего уже выздоровели 3 853 734 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 90% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
Ситуация в Москве
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 284. Всего в столице с начала пандемии выявили 983 134 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее было выявлено 1 277 заразившихся.
За сутки умерли