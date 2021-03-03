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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Минцифры: «Госуслуги» не запрашивают личные данные в письмах

Официальные рассылки от «Госуслуг» носят общий информационный характер и не запрашивают персональные данные пользователей, сообщил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов. Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с портала.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось, мошенники придумали схему получения данных о банковских картах россиян под видом сбора сведений для получения социальных выплат на портале госуслуг. Они направляют гражданам электронное письмо, напоминающее сообщение от «Госулуг», и предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и номер банковской карты.

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«Официальные рассылки от госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — сказал Качанов (цитата по «РИА Новости»).

Министр напомнил, что в личный кабинет на «Госуслугах» и в виде push-уведомлений в приложении приходят уведомления. Он посоветовал проверять их наличие и «при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки». Олег Качанов добавил, что Минцифры постоянно проводит мониторинг сайтов с доменными именами, похожими на электронный адрес «Госуслуг». Часть обнаруженных ресурсов блокируется.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»
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