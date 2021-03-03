18:09 (мск), источник: BBC News Русская служба
Кому бесплатный билет на Луну? Японский миллиардер Маэдзава ищет восемь добровольцев для полета
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Требуются восемь добровольцев. Миссия под названием dearMoon («Дорогая Луна») запланирована на 2023 год и продлится неделю.
Спутники Маэдзава отправятся в космос бесплатно. «Я выкупил все места, так что это будет частная поездка», — написал он.
Ранее бизнесмен говорил, что хочет взять с собой представителей творческих профессий — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды — но теперь смягчил требования.
В начале 2017 года компания Маска SpaceX анонсировала план организовать коммерческий полет к Луне. Через год Илон Маск объявил, что первым космическим туристом, которого он отправит на своем корабле к Луне, будет Маэдзава.
Сколько тот заплатил, неизвестно, но, по словам Маска, это была «куча денег».
Starship пока находится на стадии испытаний. Общая стоимость проекта предварительно оценивается в пять с лишним миллиардов долларов.
Люди не приближались к Луне с декабря 1972 года, когда состоялся последний полет программы НАСА «Аполлон». Но поверхности спутника Земли побывали в общей сложности 24 человека.
45-летний
Маэдзава никогда не был женат, но имеет троих детей от разных женщин. В начале прошлого года он сообщил, что собирается провести конкурс среди девушек за право стать его подругой и полететь с ним к Луне, но потом отказался от этого намерения.