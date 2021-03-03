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15:29 (мск), источник: Forbes

Число новых заболевших COVID-19 в Стокгольме выросло на 100% за три недели

В столице Швеции резко ускорилась заболеваемость COVID-19: за последнюю неделю им заразились более 6000 человек, что почти в два раза больше, чем в начале февраля. Главный эпидемиолог считает, что страна не сможет избежать третьей волны инфекции, а власти не исключили первого с начала пандемии полноценного локдауна.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: Reuters

В Стокгольме резко ускорилось распространение коронавируса, сообщает Bloomberg. За прошлую неделю в столице Швеции COVID-19 заразились 6336 человек, что почти вдвое больше, чем три недели назад. С 1 по 7 февраля число новых случаев составило 3225.

На прошлой неделе премьер Швеции Стефан Левен отметил, что власти снова наблюдают рост числа заболевших и, возможно, будут вынуждены ввести новые ограничения.

По его словам, «если ситуация ухудшится», страна может впервые с начала эпидемии ввести полноценный локдаун в некоторых регионах.
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Во вторник главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл заявил журналистам, что Швеции вряд ли удастся избежать третьей волны распространения инфекции. «Сценарий, при котором у нас не будет никакого роста [заболеваемости] весной, почти исключен», — сказал он.

Чтобы избежать третьей волны, власти Швеции в феврале впервые предложили закрыть некоторые заведения. Министр по социальным вопросам Лена Халленгрен отметила, что, если распространение инфекции усилится, у правительства должна быть возможность приостановить деятельность ресторанов, магазинов, торговых центров, спортивных залов, музеев и парков.

Весной прошлого года Швеция, в отличие от большинства стран мира, отказалась от полноценного карантина и не стала закрывать бизнес. Правительство полагалось на сознательность шведов и рассчитывало, что они будут следовать рекомендациям и соблюдать социальную дистанцию. Но в результате число зараженных коронавирусом на душу населения в Швеции оказалось одним из самых больших в Европе, а смертность существенно превысила показатели других скандинавских стран.

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