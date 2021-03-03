16:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
Два года наедине с пингвинами: экспедиция в Антарктиду
Немецкий фотограф и кинорежиссер Стефан Кристман провел два года рядом с 10-тысячной колонией императорских пингвинов в заливе Атка в Антарктиде.
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Кристман был ассистентом оператора и фотографом экспедиции во время съемок одного из эпизодов сериала
Кристман часто делает съемки для журнала «National Geographic», а в 2019 году он получил премию «Фотограф года» от Музея естественной истории в Лондоне за свои фотографии дикой природы. В своей новой книге «Пингвин: история выживания» он делится любимыми снимками из Антарктиды.
Первая зимовка Кристмана в Антарктиде была в 2012 году, когда он работал геофизиком в Институте Альфреда Вегенера. Он провел на станции Неймайер III, недалеко от залива Атка, почти 15 месяцев. Компанию ему составляли 10 тысяч императорских пингвинов, которые ежегодно собираются в заливе на зимовку.
Зимой из Антарктиды нельзя просто взять и съездить домой. Ты либо остаешься и живешь там много месяцев подряд, либо не остаешься и уезжаешь сразу. Летать
туда-сюдав зимнее время очень рискованно.
«Кучкование — это секретное оружие императорских пингвинов против холода и их стратегия выживания. Птицы собираются близко друг к другу и засовывают головы между стоящими перед ними товарищами. В центре этого гигантского инкубатора температура достигает 37 градусов», — рассказывает Кристман.
«Императорские пингвины на многое способны, но, когда дело доходит до спаривания, становится совершенно очевидно, что чувство баланса — не самая сильная их сторона. Когда самец пытается взобраться на самку для совокупления, его движения напоминают движения человека, который впервые встал на доску для серфинга», — шутит Кристман.
Свои экспедиции в Антарктиду фотограф называет «чрезвычайно увлекательными и унылыми одновременно». «На базе, где живут члены экспедиции, есть все необходимое для жизни. Переезд сюда с большой земли сначала кажется новым и захватывающим, но потом все начинают скучать по семье, друзьям и домашней рутине», — говорит фотограф.
По словам Кристмана, самое ужасное — это штормы, которые могут длиться неделями. «Станция ходит ходуном и кажется, что ты в тюрьме. Но такие ужасные дни определенно помогают больше ценить хорошую погоду», — оптимистичен Кристман.
Вторая зимовка фотографа в Антарктиде была в 2016 году. Он вернулся туда с двумя коллегами из отдела естественной истории
Императорские пингвины не строят гнезд, куда обычные птицы откладывают яйца. Вместо этого хрупкое будущее потомство отправляется на тыльную сторону лап родителя, где и ждет своего часа.
После того, как самка отложила яйцо и передала его самцу, она покидает колонию. Истощенная самка пингвина отправляется в долгий поход к океану, чтобы найти пищу и восполнить запасы энергии.
Во время экспедиции Кристман и его команда не носили маскировочную одежду — наоборот, на них всегда были надеты
Главные враги императорских пингвинов обитают либо в воде, как морские леопарды и касатки, либо в небе, как поморники и гигантские буревестники.
Среди огромной колонии пингвинов, которые сбиваются в тесную кучу, чтобы сохранить тепло и выжить в холодный антарктический зимний день, всегда найдется один чудак, которому тепло и так. «Мы часто встречали таких любопытных индивидуалистов, которые отделялись от остальных и шли к нам поближе. Мы в шутку называли их «представителями департамента гостеприимства», — смеется Кристман.
Кристман с восхищением описывает звук, который одновременно издают десять тысяч пингвинов. «Это похоже на звук трубы… Многие говорят, что слышат невыносимую какофонию, но для меня это звучит как великолепная симфония. Это голос жизни в месте, где жизни быть не должно, а она все равно побеждает. Для людей звуки, которые издают пингвины, звучат одинаково, но для них самих каждый призыв имеет индивидуальную мелодию и ритм. Пара императорских пингвинов найдет друг друга среди десятков тысяч двойников по уникальному звучанию этого призыва», — рассказывает фотограф.
Одно из проявлений поведения императорских пингвинов, которое до сих пор не до конца изучено, — это детские игры для птенцов, которые устраивают родители. Выглядит это так: птенцы сидят на лапах взрослых, которые стоят очень близко друг к другу. Взрослые приподнимают живот, который накрывает птенцов, и те выглядывают
Кучкование — это навык, который пингвинята должны выучить с самого начала своей жизни. «Это одна из самых милых вещей, которые я
Стефан Кристман заканчивает свой трогательный рассказ о пингвинах на тревожной ноте.
«Потепление мирового океана влияет на структуру и целостность льда. Императорские пингвины обычно размножаются на льду, но он разрушается и тает. И когда наступает время вернуться в океан, пингвинам приходится прыгать с крутых ледяных скал, которые отломились от ледяной поверхности. Да, с точки зрения фотографа это выглядит впечатляюще, но для пингвинов это неестественное поведение. К сожалению, деятельность человека негативно влияет даже на те экосистемы, в которых он не живет», — говорит Кристман.
Книга «Пингвин: история выживания» Стефана Кристмана опубликована издательством teNeues.