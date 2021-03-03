16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редчайший черный носорог родился в австралийском зоопарке (видео)
Малышка родилась в австралийском зоопарке недалеко от Сиднея.
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В австралийском зоопарке Taronga Western Plains родился малыш черного носорога.
Сотрудники зоопарка поделились трогательным видео, на котором новорожденная девочка делает первые шаги уже через 45 минут после появления на свет.
Малышка и ее мама Бахита чувствуют себя хорошо, сообщили в зоопарке. Увидеть их жители города Даббо недалеко от Сиднея смогут только через несколько месяцев, когда маленький носорог достаточно окрепнет для появления на публике.
Черные носороги находятся на грани исчезновения. Их осталось около 3,5 тыс. голов. Один из подвидов черных носорогов D. bicornis longipes официально объявлен вымершим в 2013 году.
Анна Лысенко