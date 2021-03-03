15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парашютист из США сделал предложение своей девушке в небе (видео)
Заветное кольцо он держал в зубах.
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38-летний профессиональный парашютист Рахим Хаджир из Айдахо, США, решил сделать оригинальное предложение своей возлюбленной, 27-летней Кэтлин Роул.
Пара познакомилась три года назад и уже два года влюбленные живут вместе и воспитывают общую дочь Беллу. Однако брак и помолвку они раньше не обсуждали, а потому такой поворот для Кэтлин стал большой неожиданностью.
Девушка полностью разделяет увлечение Рахима и часто они прыгают с парашютом вдвоем. Как рассказала Кэтлин, в этот раз все произошло очень спонтанно и они поехали на аэродром в последнюю минуту, потому что стояла хорошая погода. Но, как оказалось, Рахим подготовился к этому прыжку заранее. Он купил красивое кольцо, которое спрятал у себя во рту, сильно сжав зубами, чтобы не выронить во время прыжка.
Свой полет влюбленные снимали на камеру и сразу после раскрытия парашюта Рахим задал Кэтлин тот самый вопрос. Он протянул ей кольцо и она ответила «да».
Приземлившись, влюбленные признались, что оба сильно волновались и боялись уронить кольцо, но все обошлось. По словам Рахима, у него был запасной вариант на случай потери кольца, но какой — он не уточнил, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура