Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парашютист из США сделал предложение своей девушке в небе (видео)

Заветное кольцо он держал в зубах.

38-летний профессиональный парашютист Рахим Хаджир из Айдахо, США, решил сделать оригинальное предложение своей возлюбленной, 27-летней Кэтлин Роул.

Новость
Сколько звезды тратят денег на то, чтобы сделать предложение руки и сердца

Пара познакомилась три года назад и уже два года влюбленные живут вместе и воспитывают общую дочь Беллу. Однако брак и помолвку они раньше не обсуждали, а потому такой поворот для Кэтлин стал большой неожиданностью.

Девушка полностью разделяет увлечение Рахима и часто они прыгают с парашютом вдвоем. Как рассказала Кэтлин, в этот раз все произошло очень спонтанно и они поехали на аэродром в последнюю минуту, потому что стояла хорошая погода. Но, как оказалось, Рахим подготовился к этому прыжку заранее. Он купил красивое кольцо, которое спрятал у себя во рту, сильно сжав зубами, чтобы не выронить во время прыжка.

Свой полет влюбленные снимали на камеру и сразу после раскрытия парашюта Рахим задал Кэтлин тот самый вопрос. Он протянул ей кольцо и она ответила «да».

Во время загрузки произошла ошибка.

Приземлившись, влюбленные признались, что оба сильно волновались и боялись уронить кольцо, но все обошлось. По словам Рахима, у него был запасной вариант на случай потери кольца, но какой — он не уточнил, пишет Daily Mail.

Бытовую технику от топ-брендов распродают с огромными скидками

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В Кремле считают новые санкции вмешательством в дела страны
Умер комментатор Юрий Розанов
В Стокгольме распространение коронавируса выросло на 100%
Пенсии станут больше: кто получит прибавку
В австралийском зоопарке показали новорожденного носорога
Путин призвал реагировать на втягивание детей в незаконные акции
Gnezdo.ru
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Какое наследство оставил Мягков?
Молниеносная реакция властей на вопрос о пенсиях
Пророчества Мессинга о России сбываются
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича
Кино
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пришел в шоу Кудрявцевой Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов расскажет о болезни, с которой борется
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Где на Руси жить хорошо? 881
Забавные картинки 506
С Весной! Картинки 500
Британский штамм короны. 473
Леди
Анна Семенович рассталась с молодым бойфрендом О разрыве с возлюбленным певица объявила в день своего 41-летия
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь